Ecco come Microsoft sta offrendo “buoni risultati” per i VC di Inflection AI, promette Reid Hoffman

Crediti immagine: Kelly Sullivan/Getty Images su LinkedIn

L'importo che Microsoft sta pagando a tutti gli investitori di Inflection AI come parte del suo accordo di fuga stranamente strutturato con i co-fondatori, gran parte del personale e i diritti di utilizzo della tecnologia non è stato reso pubblico. Microsoft ha rifiutato di commentare quando richiesto.

Ma fonti anonime dicono l'informazione Sta spendendo circa 650 milioni di dollari: 620 milioni di dollari per diritti di licenza non esclusivi per la tecnologia (il che significa che Inflection è libera di concederla in licenza altrove) e 30 milioni di dollari affinché Inflection accetti di non fare causa per il bracconaggio di Microsoft, che include i co-fondatori Mustafa Suleiman e Karen Simonyan.

Il membro del consiglio di amministrazione di Microsoft Reed Hoffman, che è anche co-fondatore di Inflection e investitore in essa, insieme alla sua società Greylock, ha promesso: “Tutti gli investitori di Inflection otterranno buoni risultati oggi e vedo un buon futuro positivo davanti a sé”. In un post su LinkedIn All'inizio di questa settimana.

Gli investitori nel round di Serie A da 225 milioni di dollari riceveranno 1,5 volte il loro investimento; Secondo The Information, i partecipanti al successivo round da 1,3 miliardi di dollari riceveranno 1,1 volte il loro investimento. Sebbene questi rappresentino 650 milioni di dollari, questi investitori manterranno anche le azioni rimanenti dello scheletro della startup. Tuttavia, la nuova società abbandonerà la costruzione di un chatbot AI dedicato chiamato Pi su un enorme chassis di computer contenente 22.000 chip AI costosi e difficili da trovare di Nvidia. Ora diventerà uno studio di intelligenza artificiale che aiuta altre aziende a lavorare con Big Language Model AI.

L'inflessione non ha risposto a una richiesta di commento.

Nella sua breve vita come ambizioso concorrente di OpenAI – fondato nel 2022 – Inflection ha raccolto oltre 1 miliardo di dollari con una valutazione di 4 miliardi di dollari – da figure importanti: il co-fondatore di Microsoft Bill Gates e la stessa Microsoft, nonché l’ex CEO di Google. Eric Schmidt, Dragoneer Investment Group, Nvidia et al.

Giusto per affermare l'ovvio: Microsoft ha offerto un atterraggio morbido per Gates (che tecnicamente non fa più parte della società ma è ancora una figura divina lì) e la società di venture capital del suo membro del consiglio, a causa di un progetto di intelligenza artificiale costoso e probabilmente infruttuoso. Tutti i grandi fornitori di cloud hanno già schierato altri partner chatbot: Microsoft con OpenAI, Google e Amazon con Anthropic e Cohere sta raccogliendo una serie di altre società come Oracle e Salesforce.

Quando Inflection ha dominato il Pi sulla sua massiccia infrastruttura AI, sembrava che la gara fosse già persa.

È interessante notare che il denaro che Microsoft sta spendendo per far crollare questa startup potrebbe valerne la pena. È vero che Suleiman ha una reputazione un po’ ambigua come presidente, secondo un’indagine del 2021 Il Wall Street Journal denunciava un comportamento di bullismo. Ma la stessa Microsoft, nonostante sia diventata più gentile e morbida sotto la guida del CEO Satya Nadella, ha ancora… Una lunga storia come luogo di lavoro difficile.

E chi meglio del fondatore e genio della tecnologia dietro Google DeepMind, che ora ha esperienza nella creazione di un MBA? I cofondatori conoscono i segreti di Google e la prossima generazione di intelligenza artificiale. Ad esempio, Simonyan ha contribuito a guidare AlphaZero, l’intelligenza artificiale che ha perfezionato il gioco da tavolo Go.

Nonostante i suoi stretti legami con OpenAI, Microsoft ha anche diversi motivi per cui ha bisogno di un backup per la sua importantissima mossa sull’intelligenza artificiale. Per uno, La Federal Trade Commission ha dichiarato che sta valutando l'accordo con OpenAI, Inoltre gli accordi di Anthropic con Amazon e Google. Se viene emesso un qualche tipo di mandato FTC, Microsoft farebbe bene ad avere delle opzioni.

Inoltre, si vocifera che alcuni ingegneri Microsoft e ingegneri OpenAI non abbiano un grande rapporto d'amore, Come riportato da Business Insider. Poi c'è stata la saga del licenziamento di Sam Altman in cui Nadella ha detto al mondo che aveva assorbito Altman e gran parte di OpenAI, ma si era tirato indietro.

Ci sono molti segnali d’allarme riguardo OpenAI e Microsoft farebbe bene a escluderne l’adozione.

D'altra parte, proprio come l'investimento di Microsoft in OpenAI, ci chiediamo se anche le autorità di regolamentazione abbiano qualcosa da dire su questo accordo.