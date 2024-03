Le borse Birkin sono troppo difficili da acquistare, sostengono gli acquirenti in una causa antitrust

New York

CNN

—



Le borse Birkin sono alcune delle borse più costose ed esclusive al mondo. Hermes produce un numero limitato di Birkins e può venderle per circa $ 450.000. E ottenere denaro spesso non è sufficiente.

Una nuova causa intentata da due clienti californiani che non potevano permettersi le borse Birkin sostiene che Hermès ha il monopolio e afferma che il modo in cui l'azienda vende Birkin è una violazione della legge antitrust.

I clienti affermano che gli è stato detto che prima di poter acquistare una borsa Birkin, devono prima acquistare altri prodotti e accessori Hermès. Affermano che Hermès ha un potere dominante nel mercato delle borse Birkin, rendendo illegale per l'azienda collegare le vendite di borse a clienti che acquistano altri prodotti come scarpe, sciarpe o cinture.

“I consumatori sono costretti ad acquistare prodotti aggiuntivi [Hermès]“Comprare una borsa Birkin”, si legge nella denuncia, “si tratta di una condotta anticoncorrenziale e restrittiva”.

La legge statunitense vieta ai monopoli di utilizzare gli acquisti forzati – o le vendite “vincolate” – per ottenere vendite in altri mercati che non dominano e per rendere più difficile la concorrenza per i rivali.

La causa sostiene che gli “accordi vincolanti” di Hermès hanno permesso alla società di aumentare il prezzo delle borse Birkin e i profitti che l'azienda ha ricavato da Birkins.

Hermès, con sede a Parigi, non ha risposto alle richieste della CNN di commentare la causa. Il loro sito web afferma che ogni Birkin è realizzata, dall'inizio alla fine, da un singolo artigiano.

Gli avvocati antitrust sostengono che il caso contro Hermès sarà difficile da dimostrare. Ma anche se fallisse, potrebbe essere dannoso per l’immagine dell’azienda.

Le borse Birkin sono simbolo di rara ricchezza.

Una borsa Birkin, che può essere venduta a partire da 10.000 dollari al dettaglio fino a premi record fino a 450.000 dollari all'asta, proviene direttamente dal suo produttore. Impresa difficile – Questo è spesso ottenuto attraverso celebrità O almeno a Storia della spesa Con Ermes. Il marchio produce solo una quantità limitata in vendita ogni anno e le borse non vengono vendute online.

“Normalmente, solo ai consumatori ritenuti degni di acquistare una borsa Birkin verrà offerta una borsa Birkin”, afferma la denuncia. “A tutti gli effetti pratici, non c'è modo di ordinare una borsa nello stile, nelle dimensioni, nel colore, nella pelle e nell'hardware desiderati dal consumatore.”

Un rapporto del 2022 di Credit Suisse e Deloitte afferma che le vendite di Birkin sono aumentate del 38% nel 2020, poiché gli oggetti da collezione di lusso sono aumentati di valore durante la pandemia di COVID-19 e i venditori hanno riportato premi record nel 2021. Nel novembre di quell'anno, Christie's ha venduto una versione in pelle di alligatore. raggiunse quasi 390.000 dollari, il secondo prezzo più alto mai pagato per una borsa all'asta in quel momento.

Hermès, quotato in Borsa nel 2013, martedì ha raggiunto il suo prezzo più alto di sempre.

Per vincere, una causa deve dimostrare che Hermès è un monopolio e che la strategia di collegare i suoi prodotti è illegale.

Gli esperti antitrust affermano che entrambi devono affrontare ostacoli significativi.

“È particolarmente difficile perché, in questo momento, è difficile dimostrare una rivendicazione di monopolio. Inoltre, devono dimostrare una relazione”, ha detto Christine Bartholomew, professoressa presso la School of Law dell'Università di Buffalo.

Hermès probabilmente affermerà che le sue tattiche avevano lo scopo di mantenere la fedeltà al marchio in un mercato competitivo, e i querelanti dovranno confutarlo, ha detto Bartholomew.

I querelanti affrontano una dura battaglia per rivendicare il monopolio, ha affermato John Mark Newman, professore di diritto dell'Università di Miami ed ex vicedirettore del Bureau of Competition della Federal Trade Commission.

Tuttavia, anche in caso di perdita, è già stata evidenziata una presunta pratica che potrebbe risultare imbarazzante per gli acquirenti.

“Almeno secondo la denuncia, i rappresentanti di Hermès hanno detto a queste persone che non erano abbastanza brave da comprare una borsa Birkin”, ha detto Newman. “Questi ricorrenti potrebbero in parte semplicemente voler raccontare la loro storia al mondo. Se è così, hanno sicuramente già raggiunto questo obiettivo.”