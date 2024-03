Pete Davidson lascerà Bupkis nella seconda stagione della serie comica Peacock

Pete Davidson e Joe Pesci in Bupkis

Heidi Gutman/Pavone

Pete ha chiesto a Davidson di dimettersi Bubkiss.

IL Sabato sera in diretta L'ex attore di Peacock ha abbandonato la prevista seconda stagione della commedia semi-autobiografica Peacock.

“L'ho sempre visto Bubkiss Come una finestra sulla mia vita, perché è molto personale e riguarda le mie lotte e la mia famiglia. “Dopo quasi un decennio della mia vita personale nei media, volevo l'opportunità di raccontare la mia storia a modo mio”, ha detto Davidson in una nota. Reporter di Hollywood. “Di tutto il lavoro che ho fatto, Popkiss è di gran lunga quello di cui sono più orgoglioso. Sono molto grato a Lorne Michaels, Broadway Video, Peacock, Universal Television e agli straordinari attori e scrittori per avermi aiutato a creare qualcosa che sia onesto, divertente e sentito. Sento anche che questa parte della mia vita è… finita. Sono così emozionato per questo prossimo capitolo e per vedervi lavorare. Grazie a tutti coloro che mi supportano perché” Sarò per sempre grato.

Lo dicono le fonti Reporter di Hollywood L'agente di Davidson ha mandato un'e-mail a Peacock all'inizio di questa settimana ma ha rifiutato di dirlo a Broadway Video. Le riprese avrebbero dovuto iniziare quest'estate a New York. In seguito alla decisione di Davidson, la Universal TV di Michaels e Broadway Video hanno acconsentito alla mossa, che secondo le fonti non è correlata ai tagli di budget a livello di settore che hanno portato alla cancellazione definitiva di numerosi spettacoli e alla cancellazione dei rinnovi.

Raccogli il pavone Bubkiss per una seconda stagione nel giugno 2023, quasi due mesi dopo il debutto dello spettacolo con ottime recensioni. Lo spettacolo attualmente ha una valutazione del 78% tra i critici e una valutazione del 90% tra gli spettatori su Rotten Tomatoes.

La commedia semi-autobiografica di mezz'ora seguiva Davidson (che interpretava una versione di se stesso) mentre affrontava le dinamiche familiari e le complessità della fama mentre cercava di formare relazioni significative. Edie Falco e Joe Pesci – che secondo le fonti sono stati pagati o scelti per lo spettacolo – hanno interpretato sua madre e suo nonno.

Il pavone è atterrato Bubkiss Con un ordine direttamente in serie nell'aprile 2022 dopo che il pacchetto è stato rilasciato agli streamer e ha scatenato una guerra di offerte tra più punti vendita.

Davidson è diventato famoso grazie a Michaels Snell, In precedenza era stato classificato come il membro più giovane di sempre del cast dello show. Ha collaborato con Bubkiss Il creatore Dave Cyrus è stato coinvolto in diversi sketch e il duo ha co-scritto i film per la Universal Pictures. Re di Staten Island (Accanto a Judd Apatow). pari Bubkiss Il co-creatore Judah Miller, dirigente, ha prodotto il dramma del 2020 che, come popkiss, Aveva come protagonista Davidson ed è stato ispirato dalla sua vita.