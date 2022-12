Whoopi Goldberg raddoppia le sue opinioni antisemite in una nuova intervista

Whoopi Goldberg Conclude il 2022 invocando ancora una volta le sue opinioni controverse che erano ampiamente considerate antisemite, mettendo apertamente in discussione ciò che ha detto di così brutto.

Ha chiacchierato con il famoso conduttore di “The View”. voltedove ha avuto origine la cosiddetta “cancellazione”… e Whoopi ha una nuova chiacchierata sugli ebrei e se sono o meno una razza – qualcosa che l’ha messa nei guai all’inizio di quest’anno.

L'attrice più pagata di Hollywood nei primi anni '90, Whoopi Goldberg, è stata la prima donna di colore ad essere nominata due volte per un Academy Award. Parla della cancellazione, del suo nuovo film, Till, e del motivo per cui è ancora selvaggia a 67 anni

@volte

Lo stesso popolo ebraico è diviso sul fatto che sia o meno una razza, dice Whoopi, citando anche un amico ebreo che ha detto… “Non è per niente che non c’è una piazza nel censimento per la razza ebraica. farmi pensare che forse non siamo una razza.” .

L’autore sottolinea ciò che molti hanno già detto sull’argomento, vale a dire che i nazisti consideravano gli ebrei come una razza, quindi (in questo contesto) dovrebbero essere discussi come tali.



A cui Whoopi ha risposto… “Sì, ma quello è l’assassino, giusto? L’oppressore ti dice cosa sei. Perché gli credi? Sono nazisti. Perché credi a quello che dicono?”

Whoopi ha raddoppiato l’idea che l’Olocausto non riguardasse la razza, a suo avviso, dicendo … “Ricorda chi stavano uccidendo per primo. Non stavano uccidendo razzisti; stavano uccidendo fisicamente. Stavano uccidendo persone che consideravano mentalmente difettoso. Poi hanno preso quella decisione. READ I brutali primi punteggi dal vivo di American Idol mostrano i tagli "Top Singer of the Season" della stagione 20



Quando l’autore fa notare a Whoopi che venivano eseguiti test fisici sugli ebrei per determinare se fossero effettivamente ebrei nella Germania nazista, sottolineando ancora una volta che i nazisti vedevano gli ebrei come una razza, Whoopi si ribellò e disse…” Lo hanno fatto anche con i neri. Ma questo non cambia il fatto che non puoi dirlo a un ebreo per strada. Puoi trovarmi. Non puoi trovare loro. Questo era il punto che volevo sottolineare. . Pensavo di aver portato sul tavolo una grossa vecchia robaccia puzzolente, culo nudo “.

Sembra dipendere dalla semantica – in particolare, tra razza ed etnia (che sono diverse) – ogni “perché” nessun “ebreo” appare nel censimento sotto razza. Indipendentemente da ciò, non c’è dubbio che l’identità ebraica sia multiforme – e gli ebrei sono, senza dubbio, un gruppo etnico… e sono stati visti attraverso questa lente per quasi tutta la storia.

Perché Whoopi continui ad affrontare questo problema è al di là di noi, ma questo è certo 180 delle sue scuse …che ho consegnato poco prima che arrivasse sospeso per due settimane.