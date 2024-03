Red Sox, Brian Bellew in “colloqui avanzati” sull'estensione

Destrimani dei Red Sox Brian Bellew Secondo quanto riferito, hanno concordato una proroga di sei anni da 55 milioni di dollari che inizierà questa stagione e darà alla squadra altri due anni di controllo sul 24enne. Bellew era precedentemente sotto controllo per tutta la stagione 2028, ma i Sox si sono presi un anno come free agent e hanno anche scelto un'opzione del club per una seconda stagione che si dice valga $ 21 milioni.

Bello, 25 anni, è stato ingaggiato dalla Repubblica Dominicana per una modesta ricompensa di 28.000 dollari. Ma ha continuato a trovare successo mentre saliva sulla scala della lega minore, scalando le liste dei potenziali clienti nel processo. BBaseball americano Lo ha inserito nella fascia 15-20 della loro lista dei 30 migliori potenziali clienti dei Red Sox nel 2020 e nel 2021, poi lo ha portato al quinto posto fino al 2022. Questo era basato su una stagione 2021 in cui Bellew ha lanciato 95 inning e 1/3 sul farm con una media di corse guadagnate di 3,87, una percentuale di strikeout del 32,8% e una percentuale di camminata del 7,7%, mantenendo circa la metà delle palle in gioco a terra.

È stato aggiunto al roster di 40 uomini del club alla fine del 2021 per tenerlo fuori dal draft della regola 5 di quell'anno. Nel 2022, ha registrato un'ERA di 2,76 al livello Tripla A e ha anche avuto un breve debutto in Major League, lanciando 57 inning e 1/3. La sua ERA di 4,71 all'epoca non era particolarmente forte, ma la sua percentuale di palla a terra del 55,7% e il BABIP di 0,404 suggeriscono che almeno in parte si tratti di sfortuna.

L'anno scorso è iniziato in maniera traballante, visto che era nella lista degli infortunati a causa di un'infiammazione al gomito. Tornò a metà aprile e ebbe alcune partenze traballanti prima che i Sox decidessero di assegnarlo ai minori. Lesione a Garrett Whitlock Ciò ha portato a un rapido ritorno per Bello, e a quel punto ha messo insieme uno sforzo solido che lo ha affermato come un giocatore solido in campionato.

Dalla sua convocazione il 28 aprile fino alla fine di agosto, ha effettuato 21 presenze per i Sox con un'ERA 3.20. Il suo tasso di strikeout del 19% era inferiore alla media, ma il suo tasso di camminata del 6,4% e il tasso di palla a terra del 55% erano molto solidi. A quel punto sembrava essere a corto di benzina, poiché a settembre ha concesso 22 punti guadagnati in 26 inning. Tra il brutto finale e l'inizio difficile, Bellew ha chiuso con un'ERA di 4,24 nel complesso dell'anno, ma la parte centrale della stagione ha chiaramente aperto gli occhi ad alcuni.

Ovviamente aiuta alcuni per Bellew sminuire i suoi peggiori risultati, ma era un po' turbato all'inizio dell'anno e l'ictus può essere fatto risalire all'anno scorso che è stato il suo maggior inning fino ad oggi. I Sox credono chiaramente che possa fare un passo avanti se sono disposti a investire su di lui. Ha già dimostrato di poter tenere la palla a terra e che i colpi possono arrivare per ultimi, dato che il suo tasso di colpi oscillanti dell'11% nella sua carriera finora è vicino alla media del campionato e ha eliminato il 28,9% dei battitori che ha affrontato nelle minori. .

I Sox hanno pochissime certezze per andare avanti. Luca Giolito Ha firmato un contratto biennale in questa offseason, ma ora sembra che dovrà affrontare una grave assenza a causa di uno strappo parziale al tendine del ginocchio e di uno stiramento al tendine flessore. Nick Pivetta Si prevede che diventino free agency dopo il 2024. Ciò lascia il loro mix di rotazione a lungo termine composto da Bellew, Cotter Crawford, Conciatore Falco E Garrett Whitlock. Queste sono armi di talento, ma Crawford, Whitlock e Houck sono tutti ancora in qualche modo non affermati, poiché nessuno di loro ha ancora lanciato 130 inning in una stagione di major league. SU Elenco dell'attuale Biblioteca di Alessandria Dei primi 30 potenziali clienti nel sistema, solo due dei primi 10 sono lanciatori, con Wickelmann Gonzalez Nel n. 7 e Luis Perales A 9. Quest'ultimo deve ancora raggiungere la Doppia A e il primo ha meno di 50 inning a quel livello.

Date queste opzioni, è comprensibile il motivo per cui i Sox vorrebbero costruire attorno a Bellew. Dal punto di vista del giocatore, il suo piccolo bonus significa che non ha ancora guadagnato guadagni significativi, a differenza di un top pick o di un giocatore internazionale che potrebbe già avere milioni nascosti. Il mandato di Bellew è attualmente di un anno e 82 giorni, il che significa che non avrebbe raggiunto l'arbitrato fino a dopo la stagione 2025.

Già da tempo un accordo sembrava una possibilità concreta. Già nel gennaio dello scorso anno, il giovane di destra aveva espresso la sua apertura verso un simile accordo e i rapporti di luglio suggerivano che il club probabilmente avrebbe affrontato l’argomento prima o poi. Alcune settimane fa, altri rapporti indicavano che le due parti stavano discutendo un nuovo accordo e ora sembra che stiano facendo dei progressi.

Come mostrato nel tracker del contratto di MLBTRBellew è il quinto lanciatore con un mandato della MLB compreso tra uno e due anni a firmare un prolungamento negli ultimi otto anni. I due esempi più recenti: Cincinnati Cacciatore verde E Atlanta Spencer Strider – Firma di accordi di sei anni del valore rispettivamente di 53 milioni di dollari e 75 milioni di dollari. Il contratto di Strider è un record per questa classe di servizio e un record che Bello non avrebbe mai potuto eguagliare. Ma la curva a destra di Boston si stabilirà a nord dell’accordo Green, che è stato sicuramente un punto di enfasi per Bellew e il suo campo.

Gli extra tipicamente presentano stipendi che aumentano con il passare degli anni, quasi rispecchiando il processo di arbitrato. I Sox attualmente ne hanno solo pochi in programma che potrebbero coincidere con gli anni più costosi di questa potenziale estensione. Raffaele Devers Sotto contratto fino al 2033, ma a nessun altro è garantito un contratto dopo il 2027. La storia di Trevor E Masataka Yoshida Sono gli unici giocatori a cui viene garantito uno stipendio dopo il 2026. L'aggiunta di Bellew al mix aggiungerebbe un altro stipendio al libro paga e una modesta aggiunta al registro di lusso della squadra, ma un'estensione è comunque un modo conveniente per mantenere una certa stabilità dando alla squadra un po' di stipendio. il vantaggio sarebbe se Bellew avesse portato il suo gioco a un nuovo livello.

Alex Speer del Boston Globe Segnalato per la prima volta Le due parti stanno portando avanti colloqui “avanzati” per raggiungere un accordo. ESPN Kelly McDaniel Ho riportato la notizia Le due parti hanno concordato un accordo di sei anni del valore di 55 milioni di dollari.