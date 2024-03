Spider-Man 2 versione 1.002.000 aggiunge nuovo gameplay+, replay della missione, nuovi costumi e altro ancora

Insomniac Games ha rilasciato l’attesissimo aggiornamento New Game+ esclusivo per PlayStation 5 per Marvel’s Spider-Man 2, che aggiunge una serie di importanti nuove funzionalità al gioco.

Correzione 1.002.000, ora disponibile, aggiunge il già citato New Game+, nonché Mission Replay e opzioni relative all'ora del giorno. Insomniac ha inoltre aggiunto nuove opzioni di accessibilità, tra cui descrizioni audio e uno screen reader, entrambi localizzati in inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo (LATAM/Spagna) e giapponese.

I fan saranno particolarmente interessati alle funzionalità New Game+, che includono i livelli definitivi, gli stili di tute del simbionte associati alla storia e un nuovo trofeo per aver completato la storia in NG+. Ci sono nuovi semi anche per Peter e Miles e una vasta gamma di miglioramenti e correzioni a tutti i livelli.

Spider-Man 2 è uscito nell'ottobre dello scorso anno e finora ha venduto 10 milioni di copie. I pensieri sono già rivolti al futuro di Insomniac, che recentemente ha subito licenziamenti come parte dei tagli di massa presso Sony Interactive Entertainment.

Mentre Insomniac ha Il gioco di Wolverine In lavorazione, sembra probabile che rilascerà anche uno spin-off di Marvel's Spider-Man simile per portata al film di grande successo Miles Morales è un libero professionista con Concentrazione potenziale di veleno . Per sapere come Insomniac sta preparando il prossimo sequel, visita il sito web di IGN Spiegare il finale di Spider-Man 2 .

Note sulla patch dell'aggiornamento 1.002.000 di Spider-Man 2:

Cosa c'è di nuovo?

Nuove funzionalità di gioco+ (NG+).

Livelli finali: Superato il limite massimo del livello del gioco base in NG+ Nota: i livelli finali non sono legati ad alcuna difficoltà

Superato il limite massimo del livello del gioco base in NG+ Stili di tuta simbionte: Sblocca nuovi stili di tute da simbionte per la storia avanzando nel livello finale

Sblocca nuovi stili di tute da simbionte per la storia avanzando nel livello finale Modelli di strumenti dorati: Aggiorna i tuoi strumenti con un esclusivo tema dorato

Aggiorna i tuoi strumenti con un esclusivo tema dorato Tuta Fusione Tecnologica: Sblocca entrambi i vantaggi nello slot Suit Tech condiviso

Sblocca entrambi i vantaggi nello slot Suit Tech condiviso Coppa PlayStation Sblocca un nuovo trofeo per completare la storia in NG+

Caratteristiche aggiuntive

Riprovare l'attività : esegui nuovamente quell'attività (e molte altre) tutte le volte che vuoi adesso

: esegui nuovamente quell'attività (e molte altre) tutte le volte che vuoi adesso Ora del giorno: Modifica l'ora del giorno dopo la partita tramite le impostazioni di gioco.

Modifica l'ora del giorno dopo la partita tramite le impostazioni di gioco. Colori dei viticci: Attiva/disattiva il colore dei viticci del simbionte nel post-gioco tramite le impostazioni di gioco.

Attiva/disattiva il colore dei viticci del simbionte nel post-gioco tramite le impostazioni di gioco. Modalità foto – Modalità action figure: Riduci la dimensione delle lettere per le opportunità fotografiche

Riduci la dimensione delle lettere per le opportunità fotografiche Modalità foto: adesivi : Decora le tue foto con nuovi adesivi

: Decora le tue foto con nuovi adesivi Abiti per feste infernali: Sono stati aggiunti due nuovi abiti ispirati ai design del Gala Infernale

Sono stati aggiunti due nuovi abiti ispirati ai design del Gala Infernale Pacchetto tute Gameheads Fly N' Fresh: Due nuovi costumi per Peter e Miles, oltre a contenuti per la modalità foto Disponibile previo acquisto, dettagli ufficiali Qui

Due nuovi costumi per Peter e Miles, oltre a contenuti per la modalità foto

Novità in termini di accessibilità

Descrizioni audio : Il narratore descriverà le principali immagini e azioni durante il filmato Opzione secondaria: cursore del volume

: Il narratore descriverà le principali immagini e azioni durante il filmato Lettore di schermo : la narrazione vocale sposta il testo attraverso menu, tutorial e suggerimenti di controllo Opzioni secondarie: cursore del volume, tempo di ritardo di ripetizione, scala di ritardo di ripetizione

: la narrazione vocale sposta il testo attraverso menu, tutorial e suggerimenti di controllo Audio mono: Combina tutto l'audio in un'unica uscita

Combina tutto l'audio in un'unica uscita Didascalie: Visualizza didascalie per suoni di gioco importanti durante i filmati e alcune fasi di gioco Opzioni secondarie: Dimensioni, Colore, Colore di sfondo e Opacità di sfondo

Visualizza didascalie per suoni di gioco importanti durante i filmati e alcune fasi di gioco Tradurre testi nel mondo: Abilita le caselle di testo per mostrare il testo tradotto nel mondo

Abilita le caselle di testo per mostrare il testo tradotto nel mondo Contorni ad alto contrasto: Delinea partite amichevoli e nemici con colori specifici e ad alto contrasto Contorni amichevoli ad alto contrasto Il contrasto elevato identifica il nemico

Delinea partite amichevoli e nemici con colori specifici e ad alto contrasto Preimpostazioni ad alto contrasto: Accedi alle impostazioni preimpostate di contrasto elevato per un utilizzo semplificato

Accedi alle impostazioni preimpostate di contrasto elevato per un utilizzo semplificato Colore del punto centrale: Regola il colore del punto centrale sullo schermo

Regola il colore del punto centrale sullo schermo Colore dell'arco target: Regola il colore dell'arco che appare in determinati momenti quando si mira

Regola il colore dell'arco che appare in determinati momenti quando si mira Colore dell'arco target: Cambia il colore dell'indicatore dell'arco quando lanci determinati oggetti contro il bersaglio

Cambia il colore dell'indicatore dell'arco quando lanci determinati oggetti contro il bersaglio Puntamento del sensore di movimento: Mira utilizzando i sensori di movimento del controller DualSense Le opzioni secondarie includono: Calibrazione e Sensibilità

Mira utilizzando i sensori di movimento del controller DualSense L'interfaccia utente contiene: L'attivazione/disattivazione dell'interfaccia utente mantiene l'attivazione/disattivazione

L'attivazione/disattivazione dell'interfaccia utente mantiene l'attivazione/disattivazione Touchpad in combattimento: Disattiva il touchpad durante il combattimento per evitare pressioni accidentali

Miglioramenti/correzioni

generale

Miglioramenti generali alla stabilità del gioco

Sono stati risolti i crash globali e i blocchi che potevano verificarsi durante i filmati e/o il gameplay

Sono stati risolti i problemi visivi globali che potevano verificarsi durante i filmati e/o il gameplay

Risolti i problemi per cui nascondere l'HUD poteva impedire la visualizzazione della missione successiva

Risolti i problemi per cui i giocatori non erano in grado di progredire attraverso alcuni tutorial o sezioni

Risolto un problema per cui Web Wings veniva distribuito automaticamente se i tutorial venivano disattivati

Risolto un problema con la difficile animazione di ripristino durante l'immersione

Risolti i problemi con la generazione errata dei giocatori dopo un errore o un riavvio del checkpoint

Le texture delle tute palmate sono state aggiornate

Sono stati risolti i problemi di taglio e produzione di alcune lenti protesiche

Deformazione migliorata su più semi

Varie correzioni aggiuntive nel gioco

Accessibilità

Sono stati apportati numerosi miglioramenti e correzioni alle impostazioni di contrasto elevato I problemi di visibilità sono stati risolti in numerosi tipi di nemici, attacchi, enigmi e oggetti interattivi

Aggiunta un'opzione nel menu di pausa per saltare i minigiochi Adaptive Trigger, unendosi a funzionalità precedentemente incluse come: Disattiva i trigger adattivi tramite le impostazioni del controller PS5 per saltare automaticamente questi enigmi Il completamento automatico QTE può saltare automaticamente questi enigmi

Sono stati apportati miglioramenti e correzioni ai Toggle Abilitando l'interruttore Swing/Parkour si aggiunge la funzionalità di tocco on/off per i Jump Jets di Spider-Bot Abilitare l'interruttore Swing/Parkour aggiunge funzionalità affinché MJ possa navigare automaticamente attraverso la pressione Le icone degli interruttori vengono visualizzate correttamente quando riavvii il gioco Risolto il problema per cui i tutorial interferivano con la funzione di attivazione/disattivazione Swing/Parkour Risolto un problema per cui lo swing/parkour non veniva abilitato abbastanza velocemente quando si correva come MJ Risolti i problemi relativi al cambio della modalità di mira con MJ Lure

Sono stati risolti i problemi relativi al livello Sfida del vicinato amichevole I nidi di simbionti e i crimini dei vettori non possono più fallire

Sono stati apportati molti miglioramenti alla visualizzazione dei punti di passaggio nelle varie missioni del gioco

Aggiunto indicatore audio del punto di interesse (POI). Questa funzione emette un segnale acustico quando viene utilizzato Spider-Senses e sullo schermo è presente un punto di interesse per aiutare a giudicare la distanza, l'altezza e l'occlusione

Sono stati apportati numerosi miglioramenti all'ottica DualSense Quando l'impostazione tattile è impostata su “Funzionale” e l'indicatore audio PDI è abilitato, il sistema include un componente tattile aggiuntivo per i waypoint. Aggiunti tocchi unici alle abilità e agli strumenti già pronti con i tocchi funzionali attivati Aggiunti tocchi caldi/freddi quando ci si sposta tra gli oggetti con i tocchi funzionali attivati Aggiunto feedback tattile quando sullo schermo viene visualizzata la richiesta di interazione I tocchi sono stati adattati ai vari enigmi e scenari di combattimento del gioco Il danno è stato leggermente mitigato in modo significativo.

Le scorciatoie selezionate vengono ora visualizzate nel primo menu di avvio

Aggiunta la possibilità di abilitare Screen Reader nel primo menu di avvio premendo il pulsante quadrato

Risolta la risoluzione e altre anomalie durante l'impostazione della dimensione del pulsante guidato al massimo

Se abilitata, la guarigione automatica può salvare il giocatore dalla morte a causa dei danni da caduta se il giocatore ha la barra di concentrazione piena

