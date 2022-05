Simone Giertz ti venderà un fantastico puzzle ma non un fantastico camion Tesla

svedese L’inventore e YouTuber Simone Giertz (conosciuta anche come “Queen of Kind Robots”) ha svelato la sua ultima innovazione: un sito web che prende il nome dal suo cognome, “yatch. “ L’elenco delle invenzioni di Giertz include cose come Casco dentale E affettatrice di verdure malvagia. Mentre il sito non presenta “Truckla”, la Tesla Model 3 che Giertz ha trasformato in un camioncino, o a Cabina fotografica a forma di simpatico cucciolo LegoContiene alcuni accessori e pratici oggetti.

Mentre un puzzle tutto bianco può sembrare una seccatura, questo puzzle può essere divertente per coloro che si stanno perdendo i pezzi del puzzle. yach”Il puzzle bianco è incompletoSono 499 su 500 e, poiché è intenzionale, ti costerà l’intero prezzo di $ 38. Geertz ha descritto il puzzle come “il peggior puzzle del mondo” a Il suo ultimo video su YouTube Ci sono volute 19 ore per completare.

di GiertzOgni giorno obiettivo del calendarioÈ un calendario reale, ma la parte interessante è che ogni giorno del calendario è retroilluminato con un LED individuale per aiutarti a tenere traccia di qualsiasi obiettivo tu abbia impostato. Il calendario è disponibile per $ 365, un prezzo accessibile. Il calendario di tutti i giorni faceva parte di Il suo primo Kickstarter Già nel 2018, che Giertz usato stesso Per mantenere un programma di meditazione.

Il sito web presenta il capo di Philips anello per cacciavite E anello a viteEntrambi per $ 85. Non è chiaro se un anello corrisponda all’altro, ma non ti vizierai completamente se lo mancherai.

Questi articoli sono ancora disponibili su Yetch. Secondo una pagina sul sito, il sito è stato costruito “dopo anni di prototipazione e uno di troppo” Come può non essere una cosa? Questa deve essere una cosa. ”