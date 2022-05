Minnesota Twins Inn Miguel Sano per un intervento chirurgico al ginocchio; Non ci sono orari per il ritorno

Baltimora – Giocatore dei Minnesota Twins Miguel Sano Subirà un intervento chirurgico per riparare una lesione al menisco del ginocchio sinistro e non c’è tempo per il suo ritorno, ha detto martedì l’allenatore Rocco Baldeli.

Sano è stato inserito nella lista dei 10 giorni delle persone infette lunedì. Ha subito l’infortunio il 26 aprile mentre celebrava la vittoria per 5-4 del Minnesota sui Tigers, partita decisa in finale.

Sano è tornato a giocare sabato ma ha lasciato presto per un dolore al ginocchio.

“Ha provato a superarlo, ma ha fatto qualcosa durante quella partita e abbiamo dovuto eliminarlo”, ha detto Baldeli.



1 relativo

Sano non era al club martedì pomeriggio prima di affrontare i gemelli Orioles. Baldeli ha detto che la procedura si svolgerà entro questa settimana.

“Era decisamente favorevole a farlo, e penso che il nostro staff medico sarebbe d’accordo con lui”, ha detto Baddeley.

Non è chiaro per quanto tempo Sano sarà messo da parte.

“Non ho un orario”, ha detto Baldeli.

È stata una stagione difficile per il 28enne Sano, che ha segnato .093 (5 su 54) in un fuoricampo. A peggiorare le cose, perderà tempo dopo aver subito un infortunio durante la celebrazione post-partita.

“Non c’è modo di parlarne [the injury] Senza dirlo, disse Baldeley. “Onestamente, approfondire non ottiene molto. Il ragazzo vuole solo ottenere. ” [the surgery] Questo viene fatto il più rapidamente possibile in modo che possa tornare in campo”.

Sano è stato coinvolto in major con i Twins nel 2015 e ha trascorso tutta la sua carriera con il club. Ha raggiunto 34 Homer nel 2019 e 30 la scorsa stagione.