Il CEO di Rocket Lab descrive la cattura di missili con elicotteri come la chiave per raggiungere obiettivi riutilizzabili

Il booster Electron sta arrivando allo spettacolo di elicotteri della compagnia per la caccia.

laboratorio di razzi Il CEO Peter Beck ha annunciato lunedì il primo tentativo della società di catturare un missile booster Electron utilizzando un elicottero dopo il lancio, definendolo “eccezionale”, dicendo alla CNBC che Il test ha raggiunto il “99%” degli obiettivi della compagnia per il riutilizzo dei missili.

“Ieri è stata una demo che tutto funziona – tutto è possibile. Puoi controllare e reinserire con successo un file. ” [rocket] Esci dallo spazio e mettilo sotto un paracadute.. Poi esci e recuperalo in elicottero in aria.”

Rocket Lab vuole rendere riutilizzabili i suoi booster a razzo, come quelli in Elon Musk SpaceX, ma con approccio molto diverso. Dopo il lancio di un razzo Electron dalla Nuova Zelanda lunedì, la compagnia ha utilizzato un elicottero per disabilitare un paracadute che stava rallentando il razzo mentre tornava sulla Terra.

SpaceX utilizza i motori del suo razzo per rallentare durante il rientro e dispiega gambe larghe per atterrare su grandi piattaforme.

Beck ha detto che mentre l’elicottero Rocket Lab era “ben attaccato” e ha iniziato a volare mentre trasportava il booster, il pilota dell’elicottero ha visto che il carico utile del booster era diverso dai test precedenti e ha sparato al booster, che è caduto nell’Oceano Pacifico. Il booster è stato poi recuperato dall’acqua dalla nave Rocket Lab. Beck ha detto che il missile era in condizioni “eccellenti” e che il pilota “ha fatto la scelta giusta”.

Beck ha osservato che l’elicottero Sikorsky S-92 di Rocket Lab è in grado di sollevare 5.000 chilogrammi, con il booster Electron che pesa “poco meno di 1.000 chilogrammi”. Sebbene il test avesse un “ampio margine”, ha detto Beck, il Rocket Lab ha utilizzato “stime molto prudenti” per massimizzare la sicurezza durante la caccia. L’elicottero è pilotato da un equipaggio di tre persone: pilota, copilota e controllore.