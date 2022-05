Caelia Posey, che ha ispirato Toddlers e la virale smiley crowns girl, è morta a 16 anni

Kailia Posey, che è diventata virale con una gif della sua ragazza sorridente dopo la sua apparizione in TLC Bimbi e corone, Muori. Al momento della stesura di questo articolo, la causa esatta della sua morte non è stata confermata. Posey aveva solo 16 anni al momento della sua morte.

Sua madre, Marcy Posey-Gutterman, ha confermato la notizia della morte di Caelia Posey, tramite un post condiviso su Facebook . Sebbene i dettagli esatti non siano stati verificati, TMZ Afferma che l’adolescente potrebbe essere stato coinvolto in un incidente a Washington. Nel suo post, Pussy Guterman ha reso omaggio alla sua defunta figlia con una foto recente e alcune parole dolci:

Non ho parole né idee. Bella bambina scomparsa. Ti preghiamo di darci privacy mentre piangiamo la perdita di Kailia. Il mio bambino per sempre.

Anche una delle amiche di TLC, Alum, una giovane donna di nome Biancha, l’ha elogiata su Instagram. Nel suo commento, ha pensato alla loro amicizia e ha definito la defunta star “una persona meravigliosa e bella dentro e fuori”. Biancha ha anche condiviso un dolce ricordo legato al concorso, dimostrando la gentilezza della sua amica:

Mi ha insegnato la mia prima routine la sera prima della gara. Esercitati con le tue battute davanti a Miss Tin Washington. “Con l’ambizione di volare attraverso il cielo come in un pilota dell’Air Force, sono la tua adolescente Linden USA Keelia Posey.”

Inutile dire che questo non è un momento facile per la signorina. Tuttavia, è bello vedere come onora il suo defunto amico. Puoi vedere il suo intero post qui sotto:

Caelia Posey aveva solo 5 anni quando è apparsa Bambini e Streamche è entrato nell’acqua calda Diverse volte quando è andato in onda dal 2009 al 2013. È apparsa la Pro Queen Episodio della quinta stagione Dal programma TLC, che Lancia la carriera di Alana “Honey Boo Boo” Thompson E Piccoli monelli Allume Eden Wood. In questo episodio, gli spettatori hanno visto la giovane donna fare le prove per il corteo della California tropicale in Arizona sotto gli occhi attenti di sua madre.

Naturalmente, il momento che spicca nell’episodio è avvenuto durante una delle sue interviste. In quel momento, sul volto della giovane donna apparve un ampio sorriso. Da allora, lo snap è stato utilizzato come meme e gif, che è ancora utilizzato da molti nelle reti interweb fino ad oggi. Per questo motivo è rimasto uno dei volti più riconoscibili della serie (che può essere trasmesso in streaming tramite un file Abbonamento Hulu).

(Credito immagine: TLC)

Oggi, l’adolescente stava ancora gareggiando in concorsi e aveva anche iniziato a costruire una presenza sui social media. Sulle sue piattaforme, ha iniziato a registrare sia le sue competizioni che le sue attività personali. È davvero tragico che non sia più con noi, ma sicuramente non sarà dimenticata.

Noi di CinemaBlend offriamo i nostri pensieri alla famiglia e ai cari di Kailia Posey in questo momento difficile.