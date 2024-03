Le immagini mostrano la Corea del Nord che chiude il confine con la Cina

La Corea del Nord ha sfruttato la pandemia di Covid-19 per chiudere il confine settentrionale con la Cina, secondo le nuove immagini di un importante gruppo per i diritti umani.

Negli ultimi anni, in concomitanza con la pandemia, il leader nordcoreano Kim Jong Un ha intensificato la repressione della sicurezza delle frontiere.

Concentrandosi sulle immagini satellitari, il rapporto mostra che le autorità nordcoreane stanno costruendo una nuova recinzione lunga 482 chilometri (299 miglia) nelle aree indagate, e rinforzando un’altra recinzione lunga 260 chilometri che era già in atto.

Scattate tra il 2019 e il 2023 e coprono circa un quarto del confine settentrionale, le immagini descrivono anche dettagli come nuovi siti di guardia e la creazione di zone cuscinetto, cose che limitano ulteriormente la vita nel paese.

In questa immagine possiamo vedere che nel marzo 2019, sulla sponda orientale del fiume Tumen, è apparsa un'importante recinzione, ma è stata interrotta da un ampio varco della corrente Hoeryong. Tre anni dopo, nell'aprile 2022, è stato aggiunto un ponte insieme a una recinzione secondaria, creando una zona cuscinetto.

Una fuggitiva, che ha parlato con un suo parente a casa, ha detto che non era più possibile contrabbandare riso e grano nel paese.

Il suo parente le ha detto: “Nemmeno una formica può oltrepassare il confine adesso”. Il rapporto afferma che ciò ha reso difficile per i disertori nordcoreani inviare denaro a casa per sostenere le proprie famiglie, aumentando la sofferenza del popolo nordcoreano.

“per me [relative] Hanno detto che ora le persone sono più preoccupate di morire di fame che di Covid-19.

“Sono tutti preoccupati di morire per malattie minori”.

Human Rights Watch ha stimato che all’inizio del 2023 solo un intermediario finanziario su 10 era in grado di inviare denaro in tutto il paese, rispetto alla situazione prima della pandemia.

Il rapporto la descrive come “diffusa” e afferma che “ha causato un enorme tributo alla popolazione nel suo insieme, minando i diritti delle persone a uno standard di vita adeguato e, di conseguenza, al cibo e alla salute”.

“Ciò ha avuto un impatto particolarmente grave sulle donne, le principali capofamiglia nella maggior parte delle famiglie, limitando le attività nei mercati in cui commerciano”.

Un ex commerciante che era in contatto con parenti in Corea del Nord ha detto che uno dei suoi parenti pescava calamari e granchi e riusciva a guadagnarsi da vivere grazie al commercio informale con la Cina.