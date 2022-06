The Platinum Jubilee Party: quando inizia e come posso guardarlo?

Il Queen’s Platinum Jubilee si svolge questo fine settimana, in occasione dei 70 anni sul trono britannico.

Come parte dei festeggiamenti del lungo fine settimana, la BBC sta organizzando una festa di platino al Palazzo, che vedrà esibirsi una miriade di musicisti e band importanti.

Puoi seguire indipendente‘S Blog live della festa giubilare qui.

All’evento parteciperanno 22.000 persone, di cui 10.000 del pubblico che ha vinto i biglietti per il ballottaggio generale, che si è concluso il 23 marzo. Più di 7.500 biglietti sono riservati a lavoratori chiave, membri delle forze armate, volontari e enti di beneficenza.

Continua a leggere per tutti i dettagli su come e quando guardare l’intero concerto.

Quando e dov’è la festa del platino a palazzo?

La festa del platino del palazzo si terrà sabato 4 giugno alle 19:30 presso la residenza londinese della Regina, a Buckingham Palace.

Alicia Keys si esibirà al Jubilee Concert (Getty Images)

Secondo il giubileo Sito ufficiale, Il design del Platinum Party si compone di tre fasi, collegate da passerelle, “creando un’esperienza a 360 gradi di fronte a Buckingham Palace e al Queen Victoria Memorial”. Ci saranno anche 70 colonne illuminate, ciascuna rappresentante un anno del regno della regina.

come guardare

Per coloro che non sono riusciti a ottenere i biglietti a scrutinio limitato, il concerto è trasmesso in diretta su BBC One, BBC iPlayer e BBC Radio 2.

Charlotte Moore, Direttore dei contenuti della BBC, ha dichiarato in una dichiarazione: “Siamo entusiasti di riunire la nazione per questo incredibile evento irripetibile, che viene trasmesso in diretta sulla BBC con un’incredibile formazione costellata di artisti per celebrare i 70 anni di età, un anno dopo l’ascesa al trono della regina.

Chi si esibisce?

La festa sarà ospitata da Kirsty Young e Roman Kemp.

Diana Ross sarà la protagonista dello spettacolo (Getty Images per l’assistenza sanitaria contro l’AIDS)

I Queen apriranno l’evento, con il chitarrista Brian May che dice: “Vent’anni dopo che i Queen hanno suonato il glorioso Giubileo d’Oro, siamo molto entusiasti di essere invitati di nuovo.

“Poi c’è stato un momento in cui mi sono chiesto… dopo il tetto di Buckingham Palace, dove vai? Beh… vedrai!”

Diana Ross conclude lo spettacolo con la sua prima esibizione dal vivo nel Regno Unito in 15 anni. Ross ha dichiarato in una dichiarazione: “Ho avuto l’onore di incontrare la regina molte volte nella mia vita, anche quando ero con la mia famiglia. Sua Maestà è stata e continua ad essere un’incredibile fonte di ispirazione per molti in tutto il mondo, ed ero così felice di essere invitato a esibirsi in un’occasione del genere.Grande storico.

Compariranno Sir David Attenborough, Emma Radocano, David Beckham, Stephen Fry, Dame Julie Andrews, il Royal Ballet e la compagnia di nuoto paralimpica Ellie Symonds.

Nello show appariranno Alicia Keys, Neil Rodgers e Andrea Bocelli, insieme ai Duran Duran, al compositore Hans Zimmer, Ella Air, Craig David, Mabel Walbow e al concorrente britannico dell’Eurovision Sam Ryder.

Vedi tutti i dettagli della squadra qui.