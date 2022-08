Il flusso del Cile sta crescendo abbastanza da inghiottire l’Arco di Trionfo francese

(Reuters) – Una fossa in Cile ha raddoppiato le sue dimensioni ed è abbastanza grande da allagare l’Arco di Trionfo francese, spingendo i funzionari a ordinare una sosta in una vicina miniera di rame.

Il pozzo, apparso il 30 luglio, ora si estende per 50 metri (160 piedi) e scende di 200 metri (656 piedi). Un ago spaziale di Seattle si adatterebbe perfettamente al buco nero, così come sei statue del Cristo Redentore dal Brasile impilate faccia a faccia, con le braccia giganti tese.

Sabato scorso il National Geology and Mining Service ha dichiarato che stava ancora indagando sulla perforazione vicino alla miniera di Alcaparrosa gestita dalla Canadian Lundin Mining. (LUN.TO)a circa 665 km (413 miglia) a nord di Santiago.

Oltre a ordinare la sospensione di tutti i lavori, il Servizio geologico e minerario ha affermato di aver avviato un “processo sanzionatorio”. L’agenzia non ha fornito dettagli su cosa includerebbe questa misura.

Lundin non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento. La società ha affermato la scorsa settimana che il buco non aveva colpito i lavoratori o i membri della comunità e che stava lavorando per determinarne la causa. Leggi di più

Lundin possiede l’80% della proprietà e il resto è di proprietà della Sumitomo Corporation giapponese.

Inizialmente, il cratere vicino alla città di Tierra Amarilla era largo circa 25 metri (82 piedi), con l’acqua visibile sul fondo. Leggi di più

Il servizio geologico e minerario ha affermato di aver installato pompe per estrarre l’acqua nella miniera e nei prossimi giorni controllerà le camere sotterranee della miniera per una possibile estrazione eccessiva.

I funzionari locali hanno espresso preoccupazione per il fatto che la miniera di Alcaparrosa possa essere sommersa nel sottosuolo, destabilizzando il terreno circostante. Sarebbe “qualcosa di totalmente fuori dall’ordinario”, ha detto ai media locali Cristóbal Zuniga, sindaco di Tierra Amarilla.

(Reportage di Marion Giraldo) Scritto da Dina Pete Suleiman; Montaggio di Lisa Schumaker

