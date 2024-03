3 morti nel primo attacco Houthi nel Mar Rosso

“Il missile ha colpito la nave e l'equipaggio multinazionale ha subito tre morti, almeno quattro feriti, tre dei quali critici, e danni significativi alla nave”, ha affermato il CENTCOM. “L'equipaggio ha abbandonato la nave e le navi da guerra della coalizione stanno rispondendo e valutando la situazione.”

Il Dipartimento dei Lavoratori Migranti delle Filippine ha identificato come filippini due dei marines uccisi nell'incidente e due membri dell'equipaggio feriti nell'incidente. In un post sui social media Giovedì presto.

“Con profondo rammarico, il Dipartimento del lavoro migrante (DMW) conferma la morte di due marinai filippini nell'ultimo attacco dei ribelli Houthi contro navi che viaggiavano nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden”, ha affermato, senza rilasciare i loro nomi e identità. “Siamo stati inoltre informati che altri due membri dell'equipaggio filippino sono rimasti gravemente feriti nell'attacco alla loro nave.”

La nave è stata “danneggiata” da uno scontro Houthi mercoledì 54 miglia nautiche a sud-ovest di Aden, e le è stato ordinato di cambiare rotta dopo essere stata chiamata per 30 minuti da una compagnia che si autoproclamava “Yemen Navy”, secondo UK Maritime Trade Operations. . Il nome della nave al momento non è stato identificato.

Gli Houthi hanno rivendicato l’attacco.

“Le forze navali delle forze armate yemenite hanno effettuato un'operazione mirata con diversi missili navali adatti contro la nave americana (True Hope) nel Golfo di Aden. L'attacco è stato accurato e c'era fuoco su di essa”, ha detto il portavoce degli Houthi Yahya Saarey. . disse X Sulla piattaforma dei social media, la nave ha respinto i messaggi di avvertimento degli Houthi.

“Tutti gli equipaggi delle navi prese di mira devono evacuare rapidamente dopo il primo attacco”, ha detto.

La CNBC ha contattato l'operatore della nave, Third January Maritime.

Si è trattato del primo attacco mortale da quando il gruppo ha lanciato attacchi marittimi contro le navi che attraversavano la rotta chiave del Mar Rosso, che rappresenta il 12% del traffico globale. Gli Houthi chiedono solidarietà ai civili palestinesi a rischio nella campagna militare israeliana contro il gruppo militante Hamas, sostenuto dall’Iran, nella Striscia di Gaza.

Le forze yemenite affermano di prendere di mira solo le navi collegate a Israele, Stati Uniti e Regno Unito – dopo che gli ultimi due hanno lanciato attacchi missilistici in rappresaglia per i disordini nel Mar Rosso – ma hanno ripetutamente attaccato navi non collegate.

Sabato, la nave da carico generale battente bandiera del Belize Rubimar è diventata la prima vittima ad affondare nel Mar Rosso da quando era stata abbandonata in mare a seguito di un attacco degli Houthi a metà febbraio.

In un incidente separato all’inizio di questa settimana, quattro importanti cavi di telecomunicazione sono stati interrotti nel Mar Rosso. La causa dell'interruzione non è stata immediatamente nota, ma l'incidente ha interessato il 25% del traffico, ha affermato HGC Communications.