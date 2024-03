I prezzi “fuori controllo” scatenano i social media dopo che la ricevuta di $ 24 per un hamburger, patatine fritte e una piccola bevanda diventa virale

Notizie dagli Stati Uniti

Il cheeseburger con bacon e patatine fritte del ristorante Five Guys ha suscitato scalpore sui social media, lasciando perplessi molti sul motivo per cui la combinazione costerebbe a un cliente quasi $ 25.

UN Account utente su X Ha smascherato il famoso fast food pubblicando una ricevuta trovata su Reddit che mostrava che il solo cheeseburger con pancetta costava $ 12,49.

La ricevuta di Five Guys mostra che il cheeseburger costa solo $ 12,49 su tutto il resto. Argento/X di Wall Street

“I prezzi di Five Guys sono fuori controllo”, ha scritto l'utente X. “$ 24 per una persona.”

La ricevuta mostrava un ordine di un cheeseburger con pancetta che costava $ 12,49, una bibita a $ 2,89 e patatine fritte a $ 5,19, il tutto per $ 21,91.

Ancora più interessante è stata la mancia trovata sulla ricevuta di 2,19 dollari.

Un altro aspetto importante dell'ordine Five Guys è stata la discutibile mancia pagata dal cliente. AP

“Penso che mi aspettassi circa 12-15 dollari a persona al Five Guys. 22 dollari (senza mancia) sembrano essere esagerati. Quanto è una cifra adeguata di questi tempi? “, commentava il post, che ha più di 25 milioni di visualizzazioni. SU

Riscaldato

“Questo non tiene conto di quanto siano sopravvalutati. Con 10 dollari dovresti poter comprare un hamburger elegante in un posto esclusivo. Una bibita e patatine fritte più 5 dollari,” ha detto una persona.

I fan sui social media hanno espresso la loro rabbia per la questione, e molti hanno affermato che il ristorante era troppo caro per applicare quel tipo di prezzi. Ciba USA tramite AP

Una risposta diceva: “Dividi questo pasto con un amico e poi vai a fare una passeggiata”.

Altri utenti hanno concentrato la loro rabbia sulla festa.

“Cosa dai comunque la mancia?” qualcuno ha chiesto.

“Five Guys riguarda l'ordinazione e il pagamento allo sportello. Perché sono state incluse informazioni riservate?” disse un altro.

Mentre l'inflazione continua a scuotere il paese e i portafogli degli americani, l'aumento dei prezzi nei fast food ha attirato una notevole attenzione a livello nazionale.

Una coppia è diventata virale dopo aver condiviso su Five Guys il loro trucco per risparmiare denaro su come battere i prezzi dell’era dell’inflazione.

“La prossima volta che sei da Five Guys, ordina un doppio cheeseburger con tutti i condimenti”, un account gestito dalla coppia chiamato @nateandsaraheats. Ha rivelato nella clip su TikTok, che è stato visto più di 222.000 volte.

Una coppia di nome Nate e Sarah ha rivelato agli spettatori un piccolo segreto ordinando loro di iniziare a ordinare un panino extra a parte con la richiesta di trasformarlo in due cheeseburger.

Hanno poi dimostrato dal vivo come trasformare un doppio tortino in due cheeseburger, prendendo i due tortini e trasferendoli nel secondo panino.

“Si tratta di due pasti a meno della metà del prezzo di acquistarli separatamente”, hanno detto.

E proprio la scorsa settimana, Wendy's ha dovuto chiarire un annuncio di “prezzi dinamici” in stile Uber, in cui si affermava che il costo delle voci di menu avrebbe oscillato durante il giorno in base alla domanda.

Il termine è stato utilizzato in relazione al modello di aumento dei prezzi di Uber quando la domanda è elevata, ma un portavoce di Wendy ha ristretto il campo dell'annuncio.

“Per essere chiari, Wendy's non implementerà prezzi elevati, che è la pratica di aumentare i prezzi quando la domanda è al massimo”, ha detto Heidi Schauer.

“Non abbiamo intenzione di farlo e non aumenteremo i prezzi quando i nostri clienti ci visiteranno più spesso”, ha aggiunto.

