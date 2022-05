I rendimenti dei Treasury scendono dopo i minuti della Fed

Emessa la Federal Reserve Minuti Dalla riunione di maggio di mercoledì pomeriggio, che ha indicato che la banca centrale era pronta a procedere con molteplici aumenti dei tassi di interesse di 50 punti base, probabilmente ben oltre le aspettative del mercato.

Il FOMC ha anche affermato che la banca centrale potrebbe andare oltre la sua posizione politica “neutrale” in un’area “restrittiva”.

Yogi Dewan, CEO e fondatore di Hassium Asset Management, ha dichiarato giovedì a “Squawk Box Europe” della CNBC che i verbali della riunione della Fed erano “molto meno aggressivi di quanto il mercato si aspettasse, e abbiamo sempre visto che le aspettative di aumento dei tassi da parte della Banca della Fed è sopravvalutato.

Per questo motivo, Dewan ha affermato che la sua azienda si aspetta un aumento più contenuto dei tassi sulla scia del rallentamento della crescita economica, ma ha osservato che “il problema è che non hai ancora i dati economici di fronte a te per giustificarlo”. [in terms of how] Inizierà nei prossimi tre o sei mesi”.