Elon Musk dice ai dipendenti Tesla: torna in ufficio, altrimenti

“Chiunque voglia lavorare a distanza deve essere in ufficio per almeno 40 ore a settimana (intendo *minimo*) o lasciare Tesla. È meno di quanto chiediamo agli operai”, ha scritto Musk, aggiungendo che dovrebbero L’ufficio è il luogo di lavoro principale del dipendente in cui si trovano altri lavoratori con cui interagiscono regolarmente – “non una filiale remota estranea alle mansioni del lavoro”.

Musk ha detto che avrebbe esaminato personalmente qualsiasi richiesta di esenzione dalla polizza, ma principalmente: “Se non ti presenti, daremo per scontato che te ne andrai”.

Non ha risposto a una richiesta di commento sulla modifica della politica, ma Musk sembra confermarlo a twittare All’inizio di mercoledì quando gli è stato chiesto su Twitter: “Ciao Elon … altri commenti per le persone che pensano che entrare nel mondo degli affari sia un concetto obsoleto?” Musk ha risposto: “Dovrebbero fingere di lavorare altrove”.

Twitter TWTR Questa politica è completamente contraria alla politica dell’altra società tecnologica Musk prova a comprare E ilche in precedenza aveva annunciato che i dipendenti possono continuare a lavorare da casa “per sempre” se lo desiderano. “Il luogo in cui ti senti più produttivo e creativo è dove lavorerai, e questo include il lavoro da casa a tempo pieno per sempre”, CEO Parag Agrawal Ha scritto in una nota a quasi 100.000 dipendenti di Twitter a marzo, prima di rivelare l’interesse di Musk a possedere la piattaforma di social media.

Tuttavia, questo non sarebbe il caso di Tesla. È particolarmente importante vedere i senior manager in ufficio, ha detto Musk, aggiungendo che questo è stato uno dei motivi Praticamente viveva in una fabbrica Tesla A Fremont, in California, quando l’azienda Lottando per aumentare la produzione Nel 2017 e nel 2018.

“Se non l’avessi fatto, Tesla sarebbe fallita molto tempo fa”, ha scritto. “Certamente ci sono aziende che non lo richiedono, ma quando è stata l’ultima volta che hai spedito un nuovo fantastico prodotto? È passato molto tempo”.

“Tesla ha costruito e realizzerà effettivamente i prodotti più interessanti e significativi per qualsiasi azienda sulla Terra”, ha aggiunto. “Questo non accadrà per telefono”.