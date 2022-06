Celebrazioni del Giubileo di platino della Regina Elisabetta

I ritratti della regina Elisabetta sono esposti davanti all’ambasciata britannica per celebrare il Giubileo di platino a Parigi il 1 giugno. (Edward Berthold / Getty Images)

Il Foreign Office, Commonwealth and Development Office (FCDO) della Gran Bretagna si sta dirigendo a numerosi eventi internazionali per commemorare lo storico regno della regina in tutto il mondo.

Il presidente francese Emmanuel Macron presiederà giovedì una cerimonia di ringraziamento e riconoscimento per la regina all’Arco di Trionfo con il supporto di una band del Royal Regiment of Scotland.

Sabato, il Red Eros English Channel ospita una rampa di corsie a Le Touquet-Paris-Plage sulla costa nord, mentre l’Ambasciata britannica a Parigi mostra una collezione di ritratti della regina alti quasi 10 piedi presso la residenza dell’ambasciatore. Compreso il film dell’incoronazione di Cecil Beaton del 1953 e il ritratto di David Bailey del 2014.

Il personale dell’ambasciata britannica in Svizzera sta lavorando con il famoso artista della luce Jerry Hoffsett per pianificare un’esibizione del giubileo di platino su quattro Alpi bernesi, incluso l’Eiger alto 13.015 piedi.

I fari si accendono nelle capitali del Commonwealth – Totale 54. L’evento, che si svolge a Wellington, in Nuova Zelanda, inizierà con una preghiera Maori chiamata “Karakia” sui gradini del Tonky de Kyo del Monte Victoria. Più tardi, le forze di sicurezza della Nuova Zelanda hanno detto che la tribù – Mana Venua – avrebbe acceso una torcia da un faro e si sarebbe arrampicata sulla vedetta.

I fari nel Commonwealth delle Nazioni e nei Territori d’oltremare del Regno Unito si illumineranno alle 21:15 ora locale. Pitcairn Island, il più piccolo territorio britannico d’oltremare con soli 35 abitanti nel Pacifico, ospiterà stasera una cena giubilare e sarà la destinazione finale per caricare un faro nove ore dietro il Regno Unito.

I vigili del fuoco a Valparaiso e Santiago in Cile saranno contrassegnati con il logo Platinum Jubilee, mentre l’Ambasciata britannica a Santiago ospiterà la sua prima festa di strada per celebrare l’occasione.

Lo staff statunitense dell’FCDO terrà una serie di celebrazioni a Washington, New York, Chicago, Houston, San Francisco, Boston, Miami, Atlanta, Los Angeles e Minneapolis.

Gli ambasciatori britannici e gli alti commissari in tutto il mondo hanno raccomandato 70 delle loro ricette preferite per uno speciale libro di cucina del Giubileo di platino, tra cui una serie di piatti serviti alla regina durante le visite all’estero.