Il nuovo Nikon Z 28-400mm f/4-8 VR mira a essere l'obiettivo da viaggio definitivo

Per gli sparatutto Nikon Z, il nuovo Nikkor Z 28-400mm f/4-8 VR è l'obiettivo più versatile dell'azienda. Questo obiettivo zoom ad alta potenza è progettato per fotocamere mirrorless full frame e offre un'incredibile gamma di ingrandimento fino a 14,2x.

Nikon sta promuovendo l'obiettivo come un obiettivo zoom “indispensabile” per i viaggi, lo sport e la fauna selvatica del cortile. Data la sua apertura di 400 mm f/8, potrebbe non essere la scelta ideale per gli sport indoor o la fotografia naturalistica in condizioni di scarsa illuminazione. Tuttavia, il compromesso potrebbe valerne la pena per i fotografi che danno priorità alla flessibilità rispetto all’apertura rapida.

Afferma Naoki Onozato, Presidente e CEO di Nikon Inc. “Molti fotografi e creativi apprezzeranno la versatilità dell'obiettivo Nikkor Z 28-400mm, che offre chiarezza, portata e sfondi straordinari.” Obiettivo da considerare l'imballaggio.

Nonostante l'ampia gamma di zoom, il nuovo obiettivo da 28-400 mm pesa solo 725 g (1,6 libbre), rendendolo l'obiettivo full-frame più leggero con un rapporto di zoom superiore a 10x. L'obiettivo misura 141,5 mm (5,6 pollici) alla lunghezza minima e 84,5 mm (3,4 pollici) al diametro massimo. Ha una filettatura del filtro da 77 mm.

Per quanto riguarda la struttura ottica, l'obiettivo comprende 21 elementi disposti in 15 gruppi. Presenta quattro elementi in vetro a bassissima dispersione e tre elementi asferici. Ha un diaframma ad apertura circolare a nove lamelle.

La messa a fuoco automatica è alimentata dal sistema STM, che Nikon promette consentirà una messa a fuoco rapida e precisa. L'obiettivo può mettere a fuoco fino a una distanza di 0,2 m nella posizione grandangolare massima, fornendo un ingrandimento massimo di 0,35x. La distanza minima di messa a fuoco aumenta continuamente durante lo zoom, terminando a 1,2 metri (3,94 piedi) a 400 mm.

Anche l'apertura cambia quando si esegue lo zoom, passando dall'apertura più veloce, f/4, all'apertura più lenta, f/8, di circa 200 mm.

Per aiutare nella fotografia portatile, che è il caso d'uso principale del nuovo zoom 28-400 mm, l'obiettivo include la stabilizzazione ottica dell'immagine, nota come riduzione vibrazioni (VR) nel gergo Nikon. Il sistema VR promette fino a cinque stop di correzione delle vibrazioni o fino a 5,5 stop quando si utilizza Synchro VR su fotocamere compatibili.

Sebbene non sia un obiettivo professionale della serie S, il nuovo zoom 28-400 mm include resistenza alla polvere e al gocciolamento, garantendone l'utilizzo in condizioni meteorologiche estreme. Nikon afferma che ci sono sigilli su varie parti dell'obiettivo, comprese le parti mobili.

Immagini campione

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Nikkor Z 28-400mm f/4-8 VR sarà disponibile a partire da metà aprile per un prezzo al dettaglio suggerito di $ 1.299,95.

Crediti immagine: Nikon