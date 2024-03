Brown accetta di scambiare con Jerry Jeudy

Mentre i Broncos continuano a rimodellare il proprio roster, i Browns hanno accettato di acquisire uno dei loro giocatori offensivi chiave.

Secondo diversi rapporti, Cleveland sostituirà il ricevitore Jerry Jeudy quando il nuovo anno di campionato inizierà la prossima settimana.

I Browns invieranno ai Broncos una scelta del quinto e sesto round nel 2024 per completare l'accordo.

Denver ha fatto alcune mosse questa settimana per liberare spazio, come rilasciare la sicurezza Justin Simmons. Scambiando Jeudy, i Broncos risparmierebbero $ 12,987 milioni rispetto al limite massimo.

Quindicesima scelta assoluta del draft 2020, Jeudy entra nell'ultimo anno del suo contratto da rookie dopo che i Broncos hanno esercitato la sua opzione per il quinto anno l'anno scorso. È apparso in 57 partite con 44 partenze nelle sue prime quattro stagioni, registrando 211 ricezioni per 3.053 yard con 11 touchdown.

Jeudy non ha mai raggiunto le 1.000 yard in ricezione in una stagione. Il punto più vicino a cui è arrivato è stato nel 2022, quando ha ricevuto 67 passaggi per 972 yard con sei touchdown.

Nel 2023, Jeudy ha concluso con 54 ricezioni per 758 yard con due touchdown in 16 partite con 11 partenze.

Numerosi rapporti hanno indicato che i Browns hanno tentato di acquisire Jeudy alla scadenza commerciale nel 2023. Ora, una volta arrivato il nuovo anno di campionato, Jeudy si unirà ad Amari Cooper ed Elijah Moore come ricevitori che Cleveland ha acquisito tramite scambio negli ultimi anni.