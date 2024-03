Sei pronto a investire nell’intelligenza artificiale (AI)? 2 alternative Nvidia

Un aumento dell'interesse per l'intelligenza artificiale (AI) sostiene il mercato azionario ormai da oltre un anno, grazie al lancio di ChatGPT da parte di OpenAI nel novembre 2022.

Da allora, alcuni dei primi leader nella tecnologia dell’intelligenza artificiale sono saliti ai livelli più alti. I chip hanno guidato l’accelerazione dell’intelligenza artificiale NvidiaLe azioni della società sono aumentate di oltre il 410% in 16 mesi. Costruttore di sistemi informatici ad alte prestazioni Supermicrocomputer È cresciuto ancora più velocemente con guadagni del 1.100% nello stesso periodo.

Capisco se sei riluttante ad acquistare azioni di questi titoli di intelligenza artificiale ad alta quota. Ciò che sale non deve necessariamente scendere rapidamente, ma i rischi di valutazione sono reali.

Non preoccuparti, però. Esistono molti modi per trarre vantaggio dal boom dell’intelligenza artificiale senza fare affidamento sui prodotti più ovvi (e forse sopravvalutati) sul mercato.

In questo momento, vedo un profondo valore e un’entusiasmante crescita guidata dall’intelligenza artificiale nei prossimi anni per la società madre Google l'alfabeto (Gog 0,78%) (Google 0,77%) E il produttore del chip Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd (TSM -1,90%).

Taiwan Semiconductor: fornire chip IA a un mondo affamato

La domanda di potenza di calcolo basata sull’intelligenza artificiale sta crescendo notevolmente. Taiwan Semiconductor Corporation, o TSMC in breve, è al centro di questa trasformazione tecnologica.

In una conferenza sugli utili del quarto trimestre di gennaio, il CEO CC Wei ha osservato che i programmi di intelligenza artificiale più complessi richiedono una maggiore potenza di calcolo, quindi la domanda di chip più veloci ed efficienti dal punto di vista energetico dovrebbe continuare ad aumentare nel tempo. In qualità di fornitore leader di tecnologie di produzione avanzate, Wei è pronta a trarre vantaggio da questo enorme aumento della domanda negli anni a venire.

“Il valore della posizione tecnologica di TSMC sta crescendo e siamo tutti ben posizionati per conquistare la maggior parte del mercato in termini di componenti per semiconduttori AI”, ha affermato Wei.

L'analisi di Wei evidenzia la posizione strategica di TSMC per sfruttare al massimo l'esplosione in corso delle applicazioni IA. Sebbene le sue azioni abbiano avuto performance decenti, con un aumento di circa il 70% da novembre 2022, il ruolo fondamentale di TSMC nel consentire la prossima ondata di sviluppi dell’intelligenza artificiale suggerisce che le azioni hanno spazio per crescere.

Ogni progettista di chip degno di nota vuole trarre vantaggio dalla mania dell'intelligenza artificiale e TSMC è qui per trasformare i sogni visionari dell'intelligenza artificiale dei suoi clienti in chip fisici. Nvidia, ad esempio, è uno dei clienti più importanti dell'azienda. TSMC ti consente di investire in un'azienda che sta alimentando il futuro della tecnologia, rendendola una saggia scelta dietro le quinte nel boom dell'intelligenza artificiale.

Alphabet: È tempo di sfruttare decenni di silenziosa leadership dell’IA

L'impegno di Alphabet nell'integrare l'intelligenza artificiale nella sua suite di prodotti pubblicitari sottolinea la sua visione strategica.

La dirigenza senior della società madre Google ha ben chiaro il potenziale di trasformazione dell’intelligenza artificiale. Durante la chiamata del quarto trimestre, il Chief Business Officer Philipp Schindler ha sottolineato l'impegno a lungo termine dell'azienda nei confronti di strumenti e piattaforme basati sull'intelligenza artificiale.

“L’intelligenza artificiale è da molto tempo al centro dei nostri prodotti pubblicitari”, ha affermato Schindler. “Gli ultimi sviluppi ci consentono davvero di offrire più valore agli inserzionisti in un'ampia gamma di aree diverse: offerte, targeting, creatività, nonché esperienze principali di inserzionisti ed editori.”

L’approccio misurato di Alphabet all’integrazione dell’intelligenza artificiale dovrebbe mantenere l’azienda ai vertici assoluti dei servizi online rivolti ai consumatori negli anni a venire. Allo stesso tempo, i modesti guadagni del titolo durante il boom dell’intelligenza artificiale suggeriscono un rialzo sottovalutato. Scambiate a un modesto valore pari a 23 volte gli utili, con guadagni azionari che hanno battuto a malapena il mercato più ampio negli ultimi 16 mesi, le azioni di Alphabet non stanno ottenendo il rispetto basato sull’intelligenza artificiale che meritano da parte dei market maker.

Le innovazioni dell’azienda, in particolare nel rendere gli strumenti avanzati di intelligenza artificiale accessibili a un’ampia gamma di inserzionisti, la posizionano per trarre vantaggio dalla prossima ondata di sviluppi dell’intelligenza artificiale. Per gli investitori, Alphabet non solo sta tenendo il passo con lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, ma lo sta guidando attivamente. Il ruolo di questa azienda nell’economia digitale potrebbe diventare più importante nel tempo.

In altre parole, Alphabet oggi sembra un gigante dell’intelligenza artificiale sottovalutato. Non esitare a dare un'occhiata seria a questo titolo la prossima volta che hai del denaro investibile alla ricerca di una casa per sempre.