Trump saluta il “fantastico” Viktor Orban mentre il dittatore ungherese incontra e ospita un concerto a Mar-a-Lago

CNN

—



Donald Trump Viktor Orbán ha elogiato Orban mentre ospitava il primo ministro ungherese a Mar-a-Lago venerdì sera.

“Non c'è leader migliore, più intelligente o migliore di Viktor Orbán. È straordinario”, ha detto l'ex presidente alla folla riunita per un concerto in un resort della Florida, come mostrato in una serie di video pubblicati sull'account Instagram di Orbán.

Trump ha aggiunto che il dittatore europeo è “una figura controversa perché ha detto: 'Così andrà', e questa è la fine, giusto? Lui è il capo e… è un grande leader, un leader meraviglioso. In L’Europa e il mondo lo rispettano”.

Trump ha definito la visita “un onore” e sembra indicare che i due sarebbero rimasti in contatto dicendo che “sono rimasti in contatto” dopo aver lasciato la Casa Bianca nel 2021.

L'incontro e i successivi elogi hanno sottolineato la storia di Trump Abbracciato i poteri globali costituiti – e talvolta a scapito dei tradizionali alleati degli Stati Uniti.

L'ex presidente e un piccolo gruppo di stretti consiglieri si sono incontrati con Orbán per circa un'ora venerdì sera, hanno detto alla CNN fonti vicine alla questione, in quello che una fonte ha descritto come un “incontro sociale” senza ordine del giorno. Una fonte separata lo ha definito “amichevole”.

Trump, secondo la sua campagna, ha incontrato Orban “per discutere una serie di questioni che riguardano l’Ungheria e gli Stati Uniti, inclusa l’importanza fondamentale di confini forti e sicuri per proteggere la sovranità di ciascuna nazione”.

Orbán, ha detto una quarta fonte alla CNN, aveva cercato di incontrare Trump e aveva programmato di essere negli Stati Uniti separatamente.

Più tardi, Trump la portò a un concerto tributo, parte di un evento “solo per i membri” del club, con la tribute band dei Beatles e dei Rolling Stones, la Palm Beach Symphony.

In una clip pubblicata sui social media, si vede Orphan in concerto – annunciato come “L'eleganza orchestrale incontra le leggende del rock” – mentre Roy Orbson suona “Oh, Pretty Girl” con l'ex first lady Melania Trump che tiene in mano un grande mazzo di fiori.

Un funzionario dell'amministrazione Biden ha confermato alla CNN che la Casa Bianca non ha esteso l'invito a incontrare il leader autoritario. Il presidente Joe BidenE Orban non ha richiesto un incontro alla Casa Bianca durante il suo viaggio negli Stati Uniti questa settimana.

All'inizio della giornata, Biden aveva suggerito che un incontro tra l'uomo forte ungherese e Trump, il presunto candidato presidenziale del GOP, sarebbe stato preoccupante.

Alla domanda se fosse preoccupato per i colloqui di Mar-a-Lago, Biden ha risposto: “Se non lo sono io, dovresti esserlo tu” – suggerendo che era naturale per lui essere preoccupato dall'incontro tra Orbán e Trump.

Il populismo di estrema destra di Orban, la stridente retorica anti-immigrazione, il nazionalismo cristiano e l’ostilità verso i diritti LGBTQ lo hanno reso un modello ideologico popolare per i seguaci di Trump “Make America Great Again”. Lui ha Parlato In passato si è tenuta la Conservative Political Action Conference – un incontro annuale delle forze pro-Trump – e l’Ungheria ospiterà un’altra edizione delle conferenze estere del CPAC il mese prossimo.

L'amministrazione Biden ha in gran parte rifiutato di commentare gli incontri di Orban con Trump, ma il presidente catturato durante la visita Durante le osservazioni di venerdì sera nello stato cruciale della battaglia del 2024, la Pennsylvania.

«Sai chi incontra oggi a Mar-a-Lago? L’ungherese Orbán non pensa che la democrazia funzioni: sta cercando la dittatura”, ha detto Biden alla folla riunita per la sua prima manifestazione della campagna elettorale generale del 2024.

“Ecco chi incontra”, ha aggiunto Biden. “Vedo un futuro in cui preservare la democrazia, non limitarla.”

Kevin Liptak, Betsy Klein, Michael Williams e Kaanita Iyer della CNN hanno contribuito a questo rapporto.