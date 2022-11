Peloton (PTON) riporta i guadagni del primo trimestre

gruppo Ha registrato una perdita maggiore del previsto nel primo trimestre dell’anno fiscale, poiché un forte calo delle entrate dei prodotti fitness connessi ha superato l’aumento delle entrate degli abbonamenti.

Giovedì le azioni della società sono scese di oltre il 17% nel trading pre-mercato. Alla chiusura di mercoledì, le azioni Peloton sono scese di circa il 75% quest’anno.

Ecco come se la cava il produttore di attrezzature per il fitness rispetto alle stime di Wall Street, secondo Refinitiv.

perdita di quota: $ 1,20 per 64 centesimi previsti

$ 1,20 per 64 centesimi previsti ha vinto: Previsto: $ 616,5 milioni contro $ 650,1 milioni.

I ricavi sono diminuiti del 23% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Le previsioni di fatturato di Peloton per il trimestre festivo, comprese tra $ 700 milioni e $ 725 milioni, vedranno un aumento da trimestre a trimestre, ma è ben al di sotto delle stime degli analisti di $ 874 milioni.

“Data l’incertezza macroeconomica, riteniamo che la domanda a breve termine di attrezzature per il fitness connesso sia destinata a rimanere difficile”, ha affermato la società.

Il CEO di Peloton Barry McCarthy ha dichiarato giovedì in un annuncio sugli utili che la trasformazione della società è un “work in progress”. L’azienda ha lottato con la fine della domanda dell’era della pandemia, quando i blocchi hanno stimolato la crescita degli allenamenti a casa. Quest’anno, l’azienda ha apportato importanti cambiamenti alla leadership, licenziamenti di massa e Una nuova strategia di business nell’era McCarthy. L’azienda è andata oltre le sue radici dirette al consumatore in accordi con altri rivenditori e in un modello di abbonamento.

“La nave sta girando”, ha detto giovedì McCarthy, un ex dirigente di Spotify e Netflix.

Co-fondatore ed ex Il CEO John Foley ha lasciato la carica di presidente a settembre con il co-fondatore e capo legale Hisao Koshiseguito a breve Responsabile del marketing di Peloton, Dara Treseder. Può Foley Si è dimesso da amministratore delegato a febbraioGli succedette McCarthy.

McCarthy ha guidato un ampio sforzo di inversione di tendenza per l’azienda. Ha curato i licenziamenti di migliaia di lavoratori, Di cui 500 posti di lavoro aboliti all’inizio di ottobre. Gli sforzi di riduzione dei costi sono stati abbinati a nuove iniziative per vendere più biciclette e aumentare gli abbonati digitali Peloton.

I ricavi degli abbonamenti sono aumentati a $ 412,3 milioni da $ 304,1 milioni dell’anno scorso. Nel frattempo, i ricavi dei prodotti fitness connessi sono scesi a $ 204,2 milioni da $ 501 milioni. Il margine lordo di Peloton, 35,2%, è stato ampiamente in linea con le aspettative e un miglioramento significativo rispetto al 4,4% negativo del trimestre precedente.

Peloton ha registrato 6,7 milioni di membri totali, in aumento rispetto ai 6,3 milioni dell’anno scorso, ma in calo rispetto ai 6,9 milioni del trimestre precedente. McCarthy ha affermato che l’azienda spera di raggiungere un giorno i 100 milioni di membri.

La società ha anche propagandato il miglioramento del flusso di cassa libero, che è stato negativo per $ 246,3 milioni, rispetto a $ 411,9 milioni nel trimestre precedente e negativo per $ 651,9 milioni nello stesso periodo dell’anno scorso. Peloton ha detto che spera di essere vicino a quel pareggio entro la seconda metà dell’anno fiscale.

Tra le recenti iniziative di McCarthy c’era la decisione di Peloton di farlo Vendo bici e strade Amazon E il gallo articoli sportivi. L’azienda ha anche iniziato a certificare le biciclette usate e ha ampliato la propria gamma Programma nazionale di noleggio bici. E in collaborazione con Hilton, la società è pronta a posizionarsi Biciclette nei centri fitness di circa 5.400 hotel in tutto il Paese.

Anche il primo trimestre ha visto Lancio del vogatore Peloton da $ 3.195. Recentemente, l’azienda Periodo di recupero del battistrada esteso + tapis roulant restituitol , che è stato richiamato a causa di lesioni multiple e morte di utenti.

La società ha registrato 199 milioni di dollari in riserve di rimborso del primo trimestre, spese di ristrutturazione e svalutazione mentre continua a intraprendere la sua trasformazione.