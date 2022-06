Buttigieg esorta gli amministratori delegati delle compagnie aeree a garantire l’affidabilità quest’estate dopo ondate di turbolenze

I passeggeri si mettono in fila all’aeroporto internazionale John F. Kennedy dopo che le compagnie aeree hanno annunciato che diversi voli sono stati cancellati durante la diffusione del coronavirus Omicron la vigilia di Natale nel Queens, New York, il 24 dicembre 2021.

Giovedì, il segretario ai trasporti Pete Buttigieg ha esortato gli amministratori delegati della compagnia aerea ad assicurarsi che possano svolgere in modo affidabile i loro programmi quest’estate dopo un’impennata Ritardi e cancellazioni Quest’anno, secondo una persona che ha familiarità con la chiamata.

Il ministro ha chiesto alle compagnie aeree quali misure stessero adottando per garantire che le interruzioni durante il Memorial Day non si ripetessero nel fine settimana del 4 luglio e nel resto dell’estate, ha detto la persona. Buttigieg ha anche spinto le compagnie aeree a migliorare il servizio clienti in modo che i passeggeri possano farlo riprenotazione veloce“Produttivo e collaborativo”, ha detto la persona, descrivendo la chiamata.

Le compagnie aeree hanno subito interruzioni di routine come condizioni meteorologiche associate a carenza di personale e aumento della domanda di viaggio. JetBlue AirwaysE il Delta AirlinesE il Spirit AirlinesE il Compagnie aeree del Sud-ovest E il Alaska Airlines Hai già Riducendo i loro programmi di viaggio in primavera e in estate per darsi più spazio per affrontare le turbolenze.

Più di 7.100 voli negli Stati Uniti sono stati posticipati e quasi 1.600 cancellati a causa di molteplici temporali che hanno ostacolato i viaggi da e verso alcuni degli aeroporti più trafficati della nazione, secondo il sito web di monitoraggio dei voli FlightAware.