Deviation Games è stata chiusa prima di poter spedire un gioco nella sua partnership con PlayStation

Deviation Games, lo studio fondato da Jason Blundell, creatore della modalità Zombies di Call of Duty e veterano di Treyarch Dave Anthony, ha chiuso i battenti prima di poter pubblicare il gioco che stava sviluppando in collaborazione con PlayStation.

La triste notizia è stata condivisa su LinkedIn Scritto da Christy Stahl, responsabile delle risorse umane e delle operazioni presso Deviation Games, che ha anche affermato che il team organizzerà un evento di networking per aiutare le persone colpite dalla chiusura dello studio.

“È con il cuore pesante che annunciamo la chiusura di Deviation Games”, ha scritto Stoll. “Voglio esprimere la mia più profonda gratitudine a tutto il nostro team. Grazie per tutto il vostro duro lavoro, dedizione e contributo a Deviation; sono estremamente grato per l'opportunità di lavorare con ognuno di voi.

“Per l'intero settore dei videogiochi, ospiteremo un evento di networking, al quale ci piacerebbe coinvolgere tutte le aziende/studi che assumono. Vi prego di contattarmi direttamente se siete interessati a partecipare.

“Per tutti i devianti là fuori, custodiremo sempre i ricordi che abbiamo creato insieme. Grazie per aver preso parte al nostro viaggio. Andate a prenderli!”

Deviation Games è stato rivelato nel giugno 2021 e Blundell e Anthony hanno dichiarato che stavano lavorando su un nuovo IP che era in una fase molto iniziale di sviluppo. Dobbiamo ancora scoprire quale sia questa IP, ma Blundell ha condiviso alcune parole sui loro sogni per il progetto nel 2021.

“Stiamo attingendo a ciò che abbiamo imparato nel corso dei nostri decenni collettivi nel settore dei giochi, ma puntiamo anche a creare qualcosa di nuovo e pieno di innovazione che non avete mai sperimentato prima”, ha scritto Blundell. “Non abbiamo paura di dire che le nostre ambizioni sono molto alte: stiamo lavorando per realizzare un gioco enorme, ricco di contenuti, incentrato su molta azione e molta energia, ma per ora lasciamo così le cose.” e spero che non passerà molto tempo prima di poter condividere di più.

Nel 2023, diversi sviluppatori di Deviation si sono rivolti a LinkedIn per annunciare che sarebbero stati licenziati dopo che lo studio aveva subito licenziamenti.

Questo è un altro esempio di licenziamenti e chiusure di studi nel 2023 e 2024 e arriva dopo la decisione di EA di chiudere Ridgeline Games di Marcus Lehto e chiudere Rooster Teeth.

Per ulteriori informazioni, dai un'occhiata alla nostra chiacchierata del 2021 con Blundell e Anthony sull'esperienza speciale di formare il loro studio.

