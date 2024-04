Dopo aver guadagnato 2 miliardi di dollari in 10 anni, il direttore di The Elder Scrolls Online vuole farti sapere che l'MMO è sicuramente “uno dei giochi live di maggior successo”.

All'inizio di quest'anno, The Elder Scrolls Online ha annunciato di aver generato più di 2 miliardi di dollari in spese dei clienti, e il capo dello studio afferma che la cifra è stata evidenziata in parte per evidenziare il continuo successo del gioco.

In un'intervista con GamesRadar+, il capo dello studio Matt Firor ha affermato che la cifra di 2 miliardi di dollari, annunciata alla GDC il mese scorso, è stata rivelata “principalmente per evidenziare il gioco”. Questo perché, secondo Firor, “ESO non viene spesso considerato uno dei giochi di servizio dal vivo di maggior successo. Ma è presente a quasi tutti i livelli”.

Posso vedere da dove proviene FireWare. In un mondo in cui una manciata di giganti sembra spesso mantenere una stretta mortale sul genere, anche l'associazione dell'ESO con artisti del calibro di Skyrim raramente lo porta all'attenzione del pubblico come, ad esempio, World of Warcraft. Ma fare notizia è raramente ciò che conta di più per le comunità di fan devote, e Ferror lo sa.

“Penso che [$2 billion figure] Ciò dimostra semplicemente l'impegno dei giocatori nei confronti del gioco, continua, “e anche quello che abbiamo noi di Zenimax Online. È stato un enorme successo e adoriamo lavorarci”.

Non si può negare che un gioco che ha incassato in media 200 milioni di dollari all'anno per un decennio stia andando molto bene. È interessante notare che i commenti di Firor arrivano sulla scia di un recente rapporto (sempre della GDC) che suggerisce che i giochi legacy rappresentavano la maggior parte del tempo di gioco totale nel 2023, ma mentre giochi come Fortnite e League of Legends erano tra i principali, non lo sono. interessante notare che ci sono molte altre alternative di grande successo là fuori sullo sfondo.

