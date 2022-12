5 agenti della Louisiana accusati nel 2019 della morte di un guidatore nero

La polizia di stato ha detto giovedì che due soldati sono stati messi in congedo amministrativo a causa dell’accusa. Uno di loro, Master Trooper Corey Yorke, è stato accusato dei reati più gravi, tra cui omicidio colposo e 10 conteggi di cattiva condotta in carica. (L’agente York aveva precedentemente ricevuto una sospensione di 50 ore ed era tornato in servizio attivo.) L’altro, il tenente John Cleary, accusato di cattiva condotta in carica e ostruzione alla giustizia, era l’agente di grado più alto sulla scena.

Altri due agenti della polizia di stato, l’agente Dakota DeMoss e il capitano John Peters, sono stati entrambi accusati di ostruzione alla giustizia. Christopher Harbin, vice sceriffo di una parrocchia dell’Unione, è stato nominato nell’accusa e accusato di tre capi di imputazione per cattiva condotta in carica.

L’agente DeMoss è stato messo in congedo l’anno scorso È stato arrestato in un caso non correlatoLui e altri tre soldati sono stati accusati di aver usato una forza eccessiva e di aver disattivato le telecamere del corpo durante gli arresti.

Giovedì non è stato possibile raggiungere immediatamente i cinque agenti accusati e i loro avvocati per un commento. Ma avvocati per conto dell’agente York e del vice Harbin ha detto all’Associated Press Giovedì notte, si aspettavano che i loro clienti fossero dichiarati non colpevoli se i loro casi fossero stati processati.

Un altro poliziotto arrestato, Chris Hollingsworth, Ucciso in un incidente stradale con un solo veicolo Nel 2020. L’Associated Press riferì all’epoca che Mr. È stato riferito che Green era stato informato ore prima che sarebbe stato licenziato per essere nel braccio della morte.