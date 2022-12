Twitter di Elon Musk bandisce i giornalisti di Aaron Rupar, CNN, NYT e WaPo senza spiegazioni

New York

Twitter giovedì sera ha vietato senza spiegazioni gli account di diversi giornalisti di alto profilo delle principali testate giornalistiche, segnalando apparentemente un tentativo significativo da parte del nuovo proprietario Elon Musk di esercitare unilateralmente il suo potere sulla piattaforma.

Gli account appartenenti a Donnie O’Sullivan della CNN, Ryan Mack del New York Times, Drew Harwell del Washington Post e altri giornalisti che hanno coperto Musk in modo aggressivo nelle ultime settimane, sono stati tutti improvvisamente sospesi in modo permanente. Anche l’account del giornalista freelance progressista Arun Ropar è stato bandito.

Né Musk né Twitter hanno risposto a una richiesta di commento giovedì sera e la piattaforma non ha spiegato in modo specifico perché i giornalisti sono stati banditi dalla piattaforma.

Musk ha affermato falsamente che i giornalisti hanno violato la sua nuova politica di “sorveglianza” condividendo la sua posizione dal vivo, che equivaleva a quelle che ha descritto come “coordinate dell’assassinio”. Donnie O’Sullivan della CNN non ha condiviso la posizione dal vivo del miliardario.

Poco prima della sua sospensione, O’Sullivan ha riferito su Twitter che la società di social media aveva sospeso l’account di un servizio di social media competitivo emergente, Mastodon, che ha consentito a ElonJet, un account che pubblica il sito Web aggiornato di Musk, di continuare. Jet.

Altri giornalisti che sono stati sospesi giovedì hanno scritto di recente sull’account.

Doxxing si riferisce alla pratica di condividere l’indirizzo di casa di qualcuno o altre informazioni personali su Internet. Invece, l’account vietato ha utilizzato i dati di volo pubblicamente disponibili, che rimangono online e accessibili, per tracciare l’aereo di Musk.

Il divieto solleva una serie di domande sul futuro della piattaforma, che è stata definita la piazza della città digitale. Ha anche sollevato serie domande sul presunto impegno di Musk per la libertà di parola.

Musk ha ripetutamente affermato che vorrebbe consentire tutti i discorsi legali sulla piattaforma. Ad aprile, lo stesso giorno in cui ha annunciato che stava acquistando Twitter, aveva twittato: “Spero che i miei peggiori critici rimangano su Twitter, perché è questo che riguarda la libertà di parola”.

Un portavoce della CNN ha affermato che la società ha chiesto a Twitter una spiegazione e “riesaminerà la nostra relazione sulla base di questa risposta”.

“Il commento frettoloso e ingiustificato di un certo numero di giornalisti, tra cui Donnie O’Sullivan della CNN, è preoccupante ma non sorprendente. La crescente instabilità e volatilità di Twitter dovrebbe essere una delle principali preoccupazioni per tutti coloro che utilizzano Twitter”, ha affermato il portavoce.

Un portavoce del New York Times ha definito il divieto di massa “discutibile e sfortunato”, aggiungendo: “Né il Times né Ryan hanno ricevuto alcuna spiegazione sul motivo per cui ciò è accaduto. Ci auguriamo che tutti gli account dei giornalisti vengano ripristinati e che Twitter fornisca una spiegazione soddisfacente per questa azione.”

“Elon dice di essere un sostenitore della libertà di parola e vieta ai giornalisti di esercitare la libertà di parola”, ha detto Harwell alla CNN giovedì. “Penso che questo metta in discussione il suo impegno”.

Anche Robar ha detto di non aver sentito “nulla” da Twitter sulla sospensione.

Diverse organizzazioni hanno condannato la decisione di Twitter, con il presidente dell’American Civil Liberties Union che ha affermato: “È impossibile conciliare le aspirazioni di Twitter per la libertà di espressione con l’eliminazione degli account dei giornalisti critici”.

Il capo della Society of Professional Journalists (SPJ) ha dichiarato in una dichiarazione di essere “preoccupato” per le sospensioni e che la mossa “riguarda tutti i giornalisti”.

L’account @ElonJet, che ha accumulato più di 500.000 follower, è stato definitivamente sospeso mercoledì dopo che Twitter ha introdotto una serie di nuove politiche che vietano gli account che tracciano le posizioni live delle persone. Musk ha anche bannato qualsiasi account associato a Tali informazioni. In precedenza, non c’erano restrizioni relative alla condivisione della posizione su Twitter.

Le modifiche sono arrivate dopo che Musk ha ripristinato il precedente lavoro di violazione delle regole su Twitter e ha smesso di applicare le politiche della piattaforma che proibiscono la disinformazione su Covid-19.

“Penso che questo sia molto importante per l’effetto potenzialmente apocalittico che potrebbe avere sui giornalisti freelance e sui giornalisti di tutto il mondo, in particolare quelli che coprono altre società di Elon Musk, come Tesla e SpaceX”, ha detto giovedì O’Sullivan alla Galileus Web dopo il suo resoconto. Era rotto.

Mentre l’indignazione si diffonde per la sospensione dell’account, alcuni utenti di Twitter hanno riferito che la piattaforma ha iniziato a interferire quando hanno tentato di pubblicare collegamenti ai loro profili su social network alternativi, incluso Mastodon.

Tali rapporti sono stati confermati giovedì sera da un giornalista della CNN a cui è stato impedito di condividere l’URL del profilo di Mastodon e ha ricevuto un messaggio di errore automatico che diceva che Twitter o i suoi partner avevano identificato il sito come “potenzialmente dannoso”.