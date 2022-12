I futures Dow sono saliti di 700 punti dopo che il rapporto sull’inflazione è uscito più debole del previsto

“È stata una grande sorpresa ei mercati stanno reagendo di conseguenza”, ha dichiarato Steve Sosnick, chief strategist di Interactive Brokers. “Oggi è il giorno in cui l’intero scenario rialzista si risolve. I rendimenti sono più bassi nella storia dell’inflazione. Le azioni come la storia meno restrittiva della Fed e il dollaro è più debole, il che aiuta anche le azioni”.

Il rapporto sull’inflazione di martedì potrebbe svolgere un ruolo importante nella prossima decisione di rialzo dei tassi della Fed prevista alla fine della riunione politica di due giorni di mercoledì. I trader stanno in gran parte scontando un aumento di 50 punti base, che è un leggero calo rispetto ai quattro massimi precedenti. (1 punto base equivale allo 0,01%).

È improbabile che questa previsione cambi a causa del rapporto CPI di martedì. I numeri più leggeri potrebbero significare che la Fed non finirà per aumentare i tassi di interesse così alti in futuro, dando all’economia una possibilità di combattere per evitare una recessione nel 2023.

“Se domani influenzerà o meno la politica della Fed è una questione aperta”, ha aggiunto Sosnick. “Una reazione del genere direbbe potenzialmente che quel numero influenzerà la Fed. Se non la loro decisione sul tasso di interesse, che è forse di 50 punti base, ma forse si otterrà qualche movimento negli ultimi mesi”.

Il rendimento del Tesoro a 10 anni è sceso di 13 punti base dopo che il rapporto CPI è sceso sotto il 3,5%. I titoli tecnologici, che sono stati duramente colpiti dall’aumento dell’inflazione e dei tassi nel 2022, hanno guidato i guadagni martedì. Apple, Microsoft, Amazon e Alphabet sono tutte balzate di oltre il 3% nel trading pre-mercato. Anche Netflix ha aggiunto il 3%. Tesla ha guadagnato il 4%.

Nel complesso, i guadagni sono stati ampi poiché la maggior parte delle azioni era in verde.

Durante la sessione regolare di lunedì, il Dow Jones è salito di oltre 528 punti, o dell’1,58%, mentre S&P e Nasdaq sono saliti rispettivamente dell’1,43% e dell’1,26%. Tutti i settori dell’S&P 500 hanno chiuso in rialzo, spingendo al rialzo i titoli energetici, saliti con l’aumento dei prezzi del petrolio.