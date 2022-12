Christopher Nolan ricrea l’esplosione nucleare senza CGI per il nuovo film | Cristoforo Nolan

Christopher Nolan ha parlato delle sfide di mostrare un’esplosione nucleare senza ricorrere a immagini generate al computer per il suo nuovo film, Oppenheimer.

Il prossimo film biografico del regista Robert Oppenheimer, uno dei pionieri delle armi nucleari durante la seconda guerra mondiale, include una scena che ricrea il primo bombardamento atomico nel New Mexico nel luglio 1945, un mese prima che gli Stati Uniti sganciassero bombe simili su Nagasaki e Hiroshima, il che accelera . La fine del conflitto.

“Ci sono state enormi sfide pratiche”… Christopher Nolan. Foto: Andreas Rentz/Getty Images

“Ricreare il Trinity Test senza l’uso della computer grafica è stata una vera sfida da affrontare”, ha detto Nolan a Total Film.

“Andrew Jackson, il mio supervisore agli effetti visivi, che mi ha coinvolto fin dall’inizio, stava studiando come mettere in pratica molti degli elementi visivi del film, dalla rappresentazione della dinamica quantistica e della fisica quantistica allo stesso test Trinity… ci sono state enormi sfide pratiche. “.

Nolan è stato a lungo un pioniere nel cinema d’arte ambizioso, ma anche in grandi thriller della vita reale. Fa saltare in aria un vero Boeing 747 per 2020 Tenet, capovolge un camion per The Dark Knight e spara a Thaw in Interstellar.

Oppenheimer è interpretato da Cillian Murphy al fianco di Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Bowe, Rami Malek e Josh Hartnett. Il film uscirà a luglio.