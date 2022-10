A James Corden è stato vietato per breve tempo di entrare nel ristorante Balthazar di New York

In un’altra occasione questo mese, Corden è venuto al ristorante con sua moglie per il brunch e si è lamentato con il loro cameriere di avere “un po’ di bianco d’uovo” nella frittata di tuorli, ha detto McNally. Il piatto è stato rifatto ma inviato con il lato sbagliato – patatine fritte invece di insalata – che apparentemente era l’ultima goccia per Corden.

“Non puoi fare il tuo lavoro! Non puoi fare il tuo lavoro! ” Corden ha detto al cameriere, secondo McNally, citando il rapporto del manager sull’incidente. “Forse dovrei andare in cucina e cucinare io la frittata!” Quando Corden si ribellò al server, furono portati bicchieri di champagne in omaggio per “ammorbidire le cose”. L’episodio ha lasciato il server “molto traballante”.

Il divieto di McNally su Corden non era la prima volta che si rivolgeva a Instagram per impedire a un cliente di entrare in uno dei suoi ristoranti. L’anno scorso, pubblicamente proibito Il redattore della rivista Graydon Carter di Morandi, un ristorante italiano a New York City, dopo aver detto che Carter non si è presentato su una prenotazione di 12 persone. (McNally ha detto all’epoca di aver portato lavoratori extra per assicurarsi che il pranzo fosse “perfetto per lui” e che Carter è tornato alle prenotazioni in altre occasioni nei suoi ristoranti, incluso Balthazar.)