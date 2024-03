Rodriguez e Lore fanno un grande passo avanti verso il completamento dell'accordo tra Timberwolves e Lynx

Marc Lehr e Alex Rodriguez hanno presentato documenti finanziari firmati alla NBA per completare l'acquisizione del controllo di maggioranza dei Minnesota Timberwolves e Lynx da Glenn Taylor, hanno riferito diverse fonti vicine alla questione. L'atleta.

Dyal Capital Partners è entrata a far parte del gruppo Lore-Rodriguez come investitore, fornendo loro il sostegno finanziario finale necessario per completare l'operazione, hanno riferito fonti del settore.

La mossa è un passo importante per il gruppo che cerca di acquistare la quota finale del 40% nel franchise, che consentirà loro di succedere a Taylor come principali proprietari. La sua struttura proprietaria deve ancora essere approvata dal Consiglio dei governatori della NBA prima che possa assumere il pieno controllo delle franchigie, anche se non è stato immediatamente chiaro quanto tempo potrebbe richiedere questo processo.

Lore e Rodriguez possiedono il 40% della squadra, frutto di due precedenti acquisti del 20% delle azioni di Taylor risalenti al 2021. Quando i due amici si accordarono inizialmente sul piano di successione, questo era stato redatto con l'obiettivo di un passaggio graduale alla squadra. soci controllanti. La struttura dell'accordo era attraente per Taylor, che in quel momento non era ancora pronto a cedere il pieno controllo delle squadre, e per Luer e Rodriguez, che volevano il tempo per imparare i dettagli del basket professionistico e avere le proprie risorse finanziarie. per vederlo fino in fondo. L'acquisto vale 1,5 miliardi di dollari.

A dicembre, Lore e Rodriguez hanno esercitato la loro opzione per acquistare l'ultimo 40% dell'accordo. Ciò ha aperto loro una finestra di 90 giorni per chiudere l'acquisto, dando loro tempo fino al 27 marzo per presentare i documenti necessari e le lettere di impegno per renderlo ufficiale.

La mossa arriva un giorno dopo l'annuncio che The Carlyle Group, una società di private equity, aveva ritirato 300 milioni di dollari dal Laure Rodriguez Group. Lo riferiscono fonti della Lega L'atleta Poiché Carlyle non è stata in grado di accettare determinati requisiti stabiliti dall'NBA per gli investitori, è stato concordato di comune accordo che Carlyle si sarebbe ritirato.

“L'NBA non ha negato l'investimento proposto da Carlisle nei Minnesota Timberwolves e Lynx”, ha detto il portavoce dell'NBA Mike Bass. L'atleta.

Quando divenne chiaro che Carlyle non poteva andare avanti con il gruppo, Lore e Rodriguez si rivolsero rapidamente a nuovi partner per raccogliere il capitale necessario per portare avanti l'operazione, allineandosi con Dyal Capital per completare il loro gruppo.

Tra le persone note che fanno parte del loro gruppo di proprietà c'è Eric Schmidt, l'ex CEO di Google.

Le fasi finali del processo hanno avuto luogo durante una stagione straordinaria per i Timberwolves. Sono 47-22 e sono al terzo posto nella Western Conference, solo una partita dietro Denver e Oklahoma City.

Questo risveglio ha inaugurato una nuova era di popolarità per i Timberwolves in Minnesota. Hanno esaurito i biglietti per ogni partita casalinga, con un aumento di circa il 10% rispetto alla scorsa stagione. Gli ascolti della televisione locale salirono alle stelle e Anthony Edwards emerse come una delle giovani stelle più brillanti del campionato.

Loer e Rodriguez sono stati parte integrante del successo, guidando l'assunzione di Tim Connelly, il presidente delle operazioni di basket dei Wolves, lontano da Denver nel maggio 2022. Loer e Rodriguez hanno avuto un'influenza molto maggiore all'interno dell'organizzazione rispetto ai tipici proprietari di minoranza, con Taylor che approvava il loro contributo per facilitare il processo di trasferimento, se questo avviene con l'approvazione della lega.

(Foto di Alex Rodriguez e Marc Lore: David Berding/Getty Images)