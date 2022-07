Rory McIlroy ha un grande giorno ai British Open. Segue Victor Hovland.

Strada. Andrews, Scozia – In piedi su uno dei 112 campi Old Course sabato, Rory McIlroy stava per essere proprio dove voleva essere: in cima alla classifica del British Open.

Il suo drive nella decima buca lo ha messo nei guai, ma non in molti guai, poiché si è fermato nel mezzo della trappola di sabbia a difendere la parte anteriore del green.

McIlroy aveva spazio per oscillare liberamente e il suo secondo colpo è volato oltre il bordo del bunker, è rimbalzato tre volte e poi è rotolato di qualche metro in più nella coppa per l’aquila.