L’aggiornamento di Google Maps può aiutarti a risparmiare più denaro e il pianeta

Google Maps Attualmente sto cercando di offrire il percorso più veloce verso la tua destinazione. Tuttavia, sembra che il percorso più efficiente dal punto di vista energetico sarà offerto anche ai conducenti, a seconda del tipo di veicolo che possiedono.

Questa funzione potrebbe consentire, ad esempio, più traffico parcheggiato in un’auto ibrida o elettrica, ma preferirebbe includere più viaggi in autostrada se l’auto utilizza la combustione interna.

Questa funzionalità in arrivo è stata scoperta durante la decompressione di un file Google Maps Domanda di 9to5GoogleMirerà comunque a portarti a destinazione il più rapidamente possibile, ma con in mente anche l’efficienza energetica.

Se una strada più diretta ma affollata ti porta lì alla stessa velocità di un lungo viaggio in autostrada, l’app potrebbe suggerire ai conducenti di veicoli elettrici e ibridi di prenderla, poiché questi veicoli funzionano meglio a velocità inferiori e sono meno colpiti dallo stop-and-go traffico rispetto ai veicoli a combustione interna. Allo stesso modo, ha senso che un’auto a benzina o diesel prenda l’autostrada ed eviti di aggiungere più inquinamento a un affollato centro cittadino.

Lo smontaggio è stato eseguito nell’ultimo aggiornamento beta di Google Maps, versione 11.39, e include quelli che sembrano preparativi per portare la funzione di orientamento nell’app in un secondo momento. L’applicazione si impegna a “risparmiare quanto più carburante o energia possibile” scegliendo il percorso più appropriato.

Il testo nell’app dice: “NOVITÀ! Ottieni percorsi a basso consumo su misura per il tuo tipo di motore… Risparmia più carburante scegliendo il tipo di motore… Queste informazioni aiutano Maps a trovare il percorso che ti farà risparmiare più carburante. oppure energia.”

Questa funzione arriva poco dopo il lancio di Google Aggiungi uno strumento per risparmiare denaro Tenere conto dei pedaggi stradali durante la costruzione di un percorso.

Come sempre con scoperte come questa, non possiamo dire con assoluta certezza che la funzione sarà disponibile per tutti gli utenti di Google Maps. Ma la sua inclusione nell’attuale beta indica che lo sviluppo è in pieno svolgimento e tutto va bene e dovrebbe arrivare all’app entro la fine dell’anno.