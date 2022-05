Fonte – Sony Michel ha intenzione di firmare con i Miami Dolphins

MIAMI – In ritirata gli ex New England Patriots e Los Angeles Rams Sony Michael Ha intenzione di firmare con i Miami Dolphins, ha detto lunedì una fonte della lega a Jeremy Fowler di ESPN, aggiungendo un altro nome a un cortile già profondo.

Michel, 27 anni, sarà il terzo giocatore a riprendere il contratto con Miami in bassa stagione Rahim Mostert E Insegui Edmonds. I delfini l’hanno già fatto Miglia Gaskin Nelle loro liste e offerte Salfoon Ahmedanche.

I Dolphins potrebbero usare una spinta nel loro attacco sprint dopo essere arrivati ​​30 negli sprint nel 2021. Hanno anche concluso con la terza yard media più bassa prima del contatto e la settima più bassa dopo il contatto in campionato.



Miami ha speso la maggior parte delle sue risorse in questa stagione migliorando la sua offensiva sotto la guida dell’allenatore del primo anno Mike McDaniel, inclusa la firma del contrasto offensivo. Tyrone Armstead E fare trading per un wide receiver Trek Hill.

In cinque stagioni come coordinatore di gioco in corsa per i San Francisco 49ers, le offese di McDaniel sono corse per l’undicesima in campionato. La scorsa stagione, prima come coordinatore offensivo di McDaniel, i 49ers sono arrivati ​​​​settimi in campionato nelle corse e quinti nei tentativi.

Michelle, che ha compiuto 27 anni a febbraio, si è precipitata per 845 yard e ha segnato cinque touchdown (quattro affondi e uno ricevuto) per il campione del Super Bowl Rams la scorsa stagione.

Lo hanno acquisito dai Patriots ad agosto nel quinto e sesto round del draft 2022. Successivamente ha soddisfatto un enorme bisogno della squadra. Cam Akers Si è strappato il tendine d’Achille prima del campo di addestramento.

Michel ha giocato con parsimonia fino a quando non è passato alla formazione titolare a dicembre dopo un infortunio Daryl Henderson Jr.. Michele ha corso oltre 100 yard due volte quel mese e ha combattuto un’altra partita in cui aveva un giro di 92 yard. Il ruolo di Michele è diminuito nella post-stagione quando Akers è tornato dall’infortunio per riconquistare il suo ruolo principale.

I Patriots hanno scelto Michelle con la 31a scelta assoluta nel draft 2018 dalla Georgia. Hanno rifiutato l’opzione per il quinto anno sul suo contratto da rookie lo scorso maggio.

In tre stagioni con i Patriots, corse per 3.137 yard e 18 touchdown.

Sarebbe una specie di ritorno a casa per Michelle, che lavorava come cinque stelle all’American Heritage, a circa 20 miglia dall’Hard Rock Stadium.