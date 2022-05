La Formula 1 sta portando tariffe vantaggiose e interessanti a Miami questo fine settimana

Serie di corse di Formula 1FWONK) a Miami questo fine settimana, portando con sé un sacco di sfarzo, glamour e prezzi incredibili.

Gran Premio di Miami, sponsorizzato da Crypto.com, è la prima gara di F1 nella storia di Miami e solo la seconda negli Stati Uniti, dopo quella di Austin all’inizio di quest’anno. La terza gara americana arriva l’anno prossimo quando Las Vegas si unisce al calendario.

Miami aggiunge un’altra lussuosa cornice tropicale alla catena di corse, che sta già promuovendo piste a Singapore e Monte Carlo. Ma Miami ha ottenuto il suo posto, dato che si trova sulla densamente popolata costa orientale, vicino all’America Latina e al Sud, e ha solo un volo transatlantico dall’Europa.

MIAMI, FL – 4 maggio: Una vista generale dell’Hard Rock Stadium sul ring durante le anteprime prima del Gran Premio di F1 a Miami al Miami International Autodrome il 4 maggio 2022 a Miami, Florida. (Foto di Mark Thompson/Getty Images)

È questa vicinanza a un ampio segmento di fan della Formula 1 ad essere molto richiesta. Per l’evento di tre giorni situato su una pista appositamente costruita presso il complesso dell’Hard Rock Stadium di Miami, i biglietti base per la tribuna e l’ingresso generale partivano da soli $ 300 per la sessione di prove libere del venerdì e $ 500 per la gara di domenica. Tutti i biglietti sono esauriti, e via Siti verificati come Ticketmaster I biglietti per il giorno della gara partono da circa $ 800 a pezzo.

Diventa più pazzo da lì. Ci sono molte piattaforme e strutture VIP lungo l’intero percorso, incluso Hard rock beach club privato e area piscinaUn biglietto “sabbia” per l’area della spiaggia costa $ 1.000 per il fine settimana e un biglietto “ponte” potenziato costa $ 2.000. Gli organizzatori della gara hanno persino costruito un finto “marina” dove gli yacht sono ormeggiati dietro un angolo della pista.

Formula uno F1 – Gran Premio di Miami – Anteprima – Autodromo Internazionale di Miami, Miami, Stati Uniti – 4 maggio 2022 Una vista generale di una replica della Marina di Miami vista prima del Gran Premio di Miami REUTERS/Ricardo Arduengo

Un numero limitato di biglietti di ospitalità di tre giorni costa Da $ 5.000 a $ 10.000 venduti Nella prima settimana. Non preoccuparti nemmeno del Paddock Club di Formula 1, l’area più esclusiva di ogni gara di F1. Aspettati di pagare alla pari Oltre $ 10.000 per questo accesso.

Con 300.000 fan attesi in tre giorni, le tariffe delle camere d’albergo stanno aumentando con l’avvicinarsi del fine settimana. Alcuni dei migliori hotel di Miami offrono suite che alla fine finiranno Costo oltre $ 100.000 Per un weekend di tre giorni. Faena South Beach عرض Show Include attico, accesso alla Red Bull’s Guest House, pista e maggiordomo.

Pacchetto weekend Faena Miami Beach F1 Racing

Insieme a costose camere d’albergo, ci sono costose opzioni per la ristorazione. Non è raro pagare $ 15 per una birra o $ 40 per un hamburger a South Beach e dintorni, ma nei fine settimana preparati per un conto più turbo. Major Food Group, che gestisce ristoranti come Carbone e Dirty French a New York City, Venduto da $ 3000 per persona prenotata per la cena Nel pop-up di Miami Carbon Beach.

“Non abbiamo mai visto un ordine del genere. Sarebbe un’esperienza molto interessante”, Jeff Zalaznick, managing partner del grande gruppo alimentare Ha detto in una recente intervista.

Aggiungi tutto e sarebbe un fine settimana costoso per i fan abbastanza fortunati da ottenere i biglietti, ma questo non dovrebbe sorprendere data l’elevata popolarità di questo sport negli Stati Uniti. Uno dei motivi principali del leggero aumento dello sport di recente è il risultato della serie di docu Netflixguidare per sopravvivere”, che racconta tutta l’azione e il dramma della Formula 1, dentro e fuori pista.

“Laddove molti altri sport vengono praticati quasi esclusivamente sul campo, c’è un’enorme quantità di sport che si svolgono fuori pista e penso che Netflix abbia davvero catturato la dinamica di quello sport”, Lo ha detto il CEO di McLaren Racing Zak Brown in una recente intervista a Yahoo Financeper discutere dell’impatto di Netflix sulla popolarità degli sport.

MIAMI, FL – 4 maggio: Una panoramica del circuito durante le anteprime prima del Gran Premio di F1 a Miami al Miami International Autodrome il 4 maggio 2022 a Miami, Florida. (Foto di Mark Thompson/Getty Images)

Questo a sua volta aumenta anche i profitti della squadra. “Il lato commerciale di questo sport: nei miei 20 anni in Formula 1 e sei anni alla guida della McLaren, non ho mai visto lo sport più forte prima”, afferma Brown.

E più soldi che entrano in questo sport significa nuovi arrivati. Prima del Gran Premio di Miami, Volkswagen (voto) Direttore esecutivo Confermati i colossi automobilistici tedeschi Audi e Porsche Entrambi si uniranno allo sport nel 2026, quando entreranno in vigore le nuove normative sui motori.

Per uno sport che di solito si sta espandendo a un ritmo glaciale, l’aggiunta di due nuove grandi squadre e una brillante gara a Miami è un segno di quanti soldi stanno andando in questo sport.

