Ulteriori studi condotti da ricercatori sul cancro della Columbia University sono stati ritirati

Il dottor Yoon, un chirurgo robotico famoso per il suo trattamento dei tumori allo stomaco, ha contribuito a portarli qui Quasi 5 milioni di dollari nei fondi di ricerca federali durante la sua carriera.

Le ritrattazioni più recenti del suo laboratorio includevano articoli del 2020 e del 2021 scritti dal Dr. David Ha detto quello in arrivo Violazioni palesi. I loro risultati sembrano includere immagini identiche di topi con il tumore, anche se si supponeva che quei topi fossero stati sottoposti a diversi esperimenti che prevedevano trattamenti e tipi di cellule tumorali separati.

La rivista medica Cell Death & Disease ha ritirato due degli studi più recenti e Oncogene ha ritirato il terzo. Gli studi hanno anche riutilizzato altre immagini, come immagini identiche di gruppi di cellule tumorali, hanno scoperto le riviste.

Gli studi che il dottor David indicò come aventi problemi di immagine furono in gran parte supervisionati dal dottor Yoon più anziano. Zhanghuan Yun, un ricercatore associato che ha lavorato al fianco del dottor Yun per un decennio, è stato spesso il primo autore, che generalmente si riferisce allo scienziato che ha condotto la maggior parte degli studi.

Kun Huang, uno scienziato cinese che ne ha supervisionato uno Studi recentemente ritirati, Un documento del 2020 che non includeva il dottor Yun di alto livello ha attribuito le sezioni problematiche di quello studio a Changhuan Yun. Il dottor Huang che ha creato Quei commenti Questo mese PubPeer, un sito in cui gli scienziati postano sugli studi, non ha risposto a un'e-mail in cerca di commenti.