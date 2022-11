Questa immagine del telescopio spaziale Hubble mostra la fusione di galassie a 671 milioni di anni luce di distanza

Gli scienziati della NASA e dell’Agenzia spaziale europea (ESA) hanno pubblicato venerdì un’immagine che mostra una coppia di galassie unite.

fusione di galassie, Conosciuto come Arp-Madore 417-391Si trova a 671 milioni di anni luce di distanza nella costellazione di Eridano.

Catturato dal telescopio spaziale Hubble, è il risultato di due galassie che sono state distorte dalla gravità e attorcigliate insieme in un anello.

I loro nuclei sono stati lasciati fianco a fianco.

Il telescopio ha utilizzato la sua Advanced Camera for Surveys per catturare questa scena e l’Agenzia spaziale europea ha affermato che lo strumento è ottimizzato per Trova galassie e ammassi di galassie nell’universo antico.

Il catalogo Arp-Madore è una raccolta di strane galassie sparse nel cielo australe.

L’immagine proviene da una selezione di osservazioni di Hubble progettate per creare un elenco di obiettivi interessanti con cui seguire le osservazioni Telescopio spaziale internazionale James Webb e altri telescopi terrestri.

Gli astronomi hanno selezionato un elenco di galassie precedentemente non osservate da esaminare per Hubble.