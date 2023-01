Aggiornamento di Damar Hamelin: Safety Bills ha apportato un “miglioramento significativo” dopo l’arresto cardiaco in-game, afferma lo staff medico, ma la sua strada per il recupero potrebbe essere lunga

Cnn

–



I Buffalo Bills sono un Hamlin distruttivo Ottenere un “miglioramento fondamentale” Ospedale di Cincinnati dopo Arresto cardiaco nel gioco I medici hanno annunciato lunedì e giovedì che ora è sveglio e muove mani e piedi.

Il dottor Timothy Britts, che fa parte del suo team medico, ha detto ai giornalisti che il 24enne può comunicare scuotendo la testa, annuendo o scrivendo brevi note, ma non può ancora parlare perché è collegato a un ventilatore. Al risveglio, ha detto Britts, la mente di Hamlin era ancora in gioco mentre scriveva la sua prima domanda negli appunti: “Abbiamo vinto?”

“Quindi, sappiamo che non solo le luci sono accese, ma sappiamo che è a casa. Sembra che tutti i cilindri stiano sparando nel suo cervello”, ha detto Britts, vicepresidente delle operazioni cliniche presso l’Università di Cincinnati Health, dove Hamlin è in cura.

Segui gli aggiornamenti in tempo reale

Tuttavia, il team medico ha avvertito che molte fasi della guarigione di Hamelin si prospettano. Britts ha detto che il giocatore, che ha dovuto essere sedato e intubato dopo il collasso, rimane in condizioni critiche. I medici non hanno detto esattamente quando ha iniziato a svegliarsi.

Lunedì, Hamlin è crollato durante il primo quarto della partita dei Bills contro i Cincinnati Bengals. Trasportato rapidamente fuori dal campo in un’ambulanza, ha sbalordito uno stadio gremito – i giocatori sono rimasti piangendo e abbracciati – provocando un’ondata di sostegno da parte di estranei in tutto il paese, compresi i milioni che hanno assistito all’emergenza medica in diretta televisiva.

La NFL ha annunciato giovedì che la partita Bills-Bengals, inizialmente rinviata lunedì sera, non riprenderà né verrà recuperata. giocatori di campionato, Ho tremato molto Con Hamlin imploso, ora si stanno preparando per un emozionante ritorno alla contesa per giocare le ultime partite della stagione regolare sabato e domenica.

Domenica, ciò include i Bills che ospitano i New England Patriots e i Bengals che ospitano i Baltimore Ravens. La lega sta lavorando a piani per onorare Hamlin in tutte le 16 gare del fine settimana, hanno detto due persone che hanno familiarità con la questione al giornalista della CNN Oliver Darcy.

I Bills e i Bengals hanno già conquistato posti per i playoff. Anche se l’annullamento della partita di lunedì non avrà alcun effetto sulle squadre che si qualificano per i playoff, potrebbe cambiare il seeding e quali squadre ospiteranno determinate partite – e la NFL dovrebbe terminare venerdì. modifiche per elaborarlo.

“È stata una settimana molto dura”, ha detto giovedì il commissario della NFL Roger Goodell. “Continuiamo a concentrarci sulla guarigione di Dummar Hamelin e siamo incoraggiati dai miglioramenti delle sue condizioni, nonché dall’enorme effusione di sostegno e assistenza per Dummar e la sua famiglia da tutto il paese. Apprezziamo anche incredibilmente l’incredibile lavoro del personale medico e lodare ognuno di loro”.

Ecco gli ultimi sviluppi:

• Hamlin ha avuto un “recupero abbastanza notevole”: Sebbene Hamlin rimanga in terapia intensiva, sta mostrando un “buon recupero neurologico” mentre è sveglio e si tiene per mano con la sua famiglia in ospedale, ha detto giovedì Brits.

Ha ancora molta strada da fare: “Questo segna un ottimo punto di svolta nella sua cura in corso”, ha detto Britts, ma “ha ancora molti, molti passi davanti a sé”. Il prossimo grande traguardo di Hamlin sarà respirare da solo senza un ventilatore, ha affermato il dottor William Knight, direttore della medicina d’urgenza.

• La causa dell’arresto cardiaco è ancora sconosciuta: Knight ha detto che sono in corso test per determinare la causa dell’arresto cardiaco. conseguenze di un infarto da disturbi elettrici che fanno sì che il cuore smetta improvvisamente di battere correttamente e la morte può verificarsi rapidamente se non viene fornito immediatamente aiuto; Non è la stessa cosa di un infarto o di un’insufficienza cardiaca.

• Hamlin ha perso il polso sul campo: Mentre era circondato sul campo da squadre mediche, Knight ha detto che Hamlin ha perso il polso e ha dovuto sottoporsi a rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione mentre i fan ei suoi compagni di squadra stavano a guardare. Il medico ha aggiunto che è stato poi intubato in ambulanza ed è arrivato in ospedale circa 30-45 minuti dopo il collasso.

• La fatturazione è tornata attiva: Il gruppo Mer incontrato E ha tenuto il suo primo allenamento completo questa settimana giovedì in preparazione per ospitare i Patriots domenica. L’allenatore della squadra, Sean McDermott, ha detto che la squadra sta ricevendo “ulteriori aggiornamenti” dallo staff medico, nonché dal direttore generale di Bills Brandon Bean e dall’allenatore atletico Nate Prisk, che rimane a Cincinnati. “Penso che il fatto che continuiamo a ricevere buone notizie su Damar ci faccia andare avanti”, ha detto giovedì ai giornalisti il ​​quarterback Josh Allen.

• “Le persone saranno cambiate per sempre”: Allen ha detto che i giocatori hanno avuto “conversazioni molto franche, oneste e profonde” da quando il loro compagno di squadra è stato ricoverato lunedì. “Penso che rimettere il casco sia stata davvero una buona cosa per la nostra squadra”, ha detto del suo ritorno ad allenarsi, “… ma ti mentirei se non dicessi che alcune persone lo faranno essere cambiato per sempre dopo essere stato sul campo, averlo visto e aver provato quelle sensazioni”.

La notizia del risveglio di Hamlin è stata accolta con un’ondata di messaggi di sostegno e sollievo da parte dei giocatori di tutta la NFL. Dal suo crollo, i fan hanno onorato il giocatore, donando più di 7 milioni di dollari La sua raccolta fondi di beneficenza Un portavoce dell’azienda ha detto che la sua maglia è la maglia atletica più acquistata nel negozio di abbigliamento sportivo Fanatics.

Le famiglie Hamlin e Allen hanno anche respinto le critiche online al ricevitore di Cincinnati Bengals T. Higgins, che si è scontrato con Hamlin pochi istanti prima che crollasse. Un portavoce della famiglia ha detto che Higgins l’ha contattata e “è stata di supporto”.

“Spero che oggi provi un po’ di sollievo”, ha detto Allen di Higgins parlando ai giornalisti giovedì. “Questo è il calcio, e spero che non lo prenda da solo, perché non c’è nient’altro che avrebbe potuto fare nella situazione”.

Medici e membri del personale di fatturazione hanno ripetutamente applaudito la pronta azione del personale medico che si è precipitato su Hamelin pochi secondi dopo il suo collasso.

Assistente allenatore sportivo Denny Killington Ha eseguito la rianimazione cardiopolmonare su Hamlin mentre giaceva sul campo, ha twittato giovedì il guardalinee offensivo di Bills Deon Dawkins. McDermott ha detto giovedì che l’allenatore ha salvato la vita di Hamlin.

“Come si suol dire, in questo caso l’allenamento paga”, ha detto il tecnico nella conferenza stampa post-allenamento di giovedì dedicata ad Hamlin. “Ma ancora una volta, il contesto di ciò, avere l’aiutante trovarsi in questa posizione e aver bisogno di intraprendere l’azione che ha fatto e intensificare e prendere in carico come ha fatto – e c’erano anche altri sul campo – non è in breve il sorprendente e il coraggio che ci sono voluti, parlando di un vero leader, un vero eroe, per salvare la vita di Damar”.

I medici che stavano lavorando in disparte quando Hamlin è crollato hanno chiesto a tutti di aiutare, secondo una registrazione audio ottenuta dalla CNN. Hanno detto “non mi piace come è andata” e “avremo bisogno di tutti”.

L’ufficiale medico capo della NFL, il dottor Allen Sales, mercoledì ha attribuito la rapida risposta medica a una “riunione di 60 minuti” tenutasi tra squadre mediche e funzionari della NFL prima di ogni partita per individuare attrezzature mediche e centri medici vicini e stabilire la catena di comando nel caso di emergenza. , tra gli altri.

Nell’annuncio di giovedì dell’annullamento ufficiale della partita Bills-Bengals che era stata sospesa dopo il crollo di Hamlin, la NFL ha dettagliato parti del processo decisionale, incluso il fatto che l’esito della partita non avrebbe avuto alcun effetto sulle squadre qualificate per i playoff.

I Bills e i Bengals hanno già conquistato i posti nei playoff, ma lo sono Manovra per ottenere semi più alti nella postseason American Football Conference.

Il comunicato della NFL ha chiarito che la decisione di riprendere o recuperare la partita avrebbe costretto la lega a posticipare di una settimana l’inizio dei playoff, mossa che avrebbe interessato tutti i 14 club qualificati.

Infine, la lega ha affermato che prendere la decisione prima della settimana 18 consente comunque a tutti i club di conoscere le probabilità dell’ultima partita prima dell’ultima partita della stagione regolare.