Mark Few di Gonzaga è pronto ad “allenare i migliori giocatori del gioco” con USA Basketball alle Olimpiadi del 2024

Mark Few, allenatore di basket maschile di Gonzaga, si dirige con il Team USA a Parigi per le Olimpiadi del 2024.

Naismith, due volte Allenatore dell'anno, aiuterà a formare alcuni dei giocatori più talentuosi del mondo come assistente in uno staff tecnico che include l'allenatore del Team USA Steve Kerr dei Golden State Warriors e Tyronn Lue dei Los Angeles Clippers ed Erik Spoelstra dei Miami Heat. I quattro esperti di basket hanno esperienza di lavoro insieme come squadra dalla Coppa del Mondo FIBA ​​2023 della scorsa estate, che si è conclusa con il Team USA che ha concluso con un deludente quarto posto. L'inesperienza e i fallimenti difensivi di un roster inesperto hanno portato a una seconda apparizione consecutiva in Coppa del Mondo senza una medaglia per cui competere, anche se gli americani sono ancora in grado di conquistare la loro quinta medaglia d'oro olimpica consecutiva dietro le loro stelle tempestate di stelle. esistente.

LeBron James, Kevin Durant e Stephen Curry sono i protagonisti di quello che alcuni hanno soprannominato “Redeem Team 2.0”, che comprende 12 stelle NBA, quattro MVP NBA e sei campioni NBA. Oltre a 10 medaglie d'oro olimpiche e tre titoli di Coppa del mondo FIBA, la squadra diretta a Parigi ha molta esperienza sulla scena mondiale.

“Oggi allenerà i migliori giocatori del gioco”, ha detto il vice allenatore del Gonzaga Brian Michaelson in un episodio di Gonzaga Nation. “Futuri membri della Hall of Fame, alcuni giocatori che potresti sostenere potrebbero essere tra i più grandi giocatori di tutti i tempi. Essere l'unico allenatore universitario associato a una squadra olimpica degli Stati Uniti è davvero speciale.”

L'esperienza di Little con la pallacanestro statunitense risale a quasi un decennio fa. Ha guidato principalmente giocatori universitari alla medaglia di bronzo come capo allenatore ai Giochi Panamericani del 2015. Ha contribuito a preparare la squadra della Coppa del Mondo 2019 e la squadra olimpica del 2021 che ha vinto l'oro nel ruolo di assistente allenatore con il minicamp della squadra nazionale USA del 2018 e gli USA del 2019. Squadra maschile Ma per quanto riguarda queste squadre, niente è paragonabile alla potenza di fuoco che gli Stati Uniti manderanno a Parigi.

Il resto del roster del Team USA include:

– Bam Adebayo (Miami Heat).

* Devin Booker (Phoenix Suns)

*Stephen Curry (Golden State Warriors)

*Anthony Davis (Los Angeles Lakers)

*Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)

*Joel Embiid (Philadelphia 76ers)

– Tyrese Haliburton (Indiana Pacers).

* Jrue Holiday (Boston Celtics)

*Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers)

*Jayson Tatum (Boston Celtics)

Con alcuni dei migliori talenti della NBA riuniti, sembra che la medaglia d'oro sarà quella del Team USA a perdere. Secondo cover.com, gli Stati Uniti sono i favoriti per Parigi con una quota di scommessa di -500 su Draftkings Sportsbook. Serbia (+750), Canada (+800) e Francia (+900) hanno le migliori quote, mentre la Germania campione della Coppa del Mondo ha +1600 probabilità di vincere l'oro.

C'è l'opportunità di rappresentare Gonzaga durante l'evento di basket maschile. L'ex veterano della NBA Kelly Olynyk potrebbe rappresentare il suo paese natale, il Canada, nella prima apparizione della nazionale alle Olimpiadi dal 2000. Olynyk è stato determinante nella medaglia di bronzo del Canada alla Coppa del Mondo, con una media di 10,9 punti, 4,6 rimbalzi e 2,9 assist in otto partite. Giochi. Altri Zags che potrebbero collaborare con Olynyk includono Kevin Pangos e Andrew Nembhard, anche se il roster non è stato ancora annunciato.

Il talento NBA Domantas Sabonis, che ha saltato la Coppa del Mondo a causa di un intervento chirurgico al pollice, è niente di meno che un lucchetto per rappresentare la Lituania per la seconda Olimpiade. Sabonis ha giocato sei partite con una media di 5,5 punti e 4,5 rimbalzi per il settimo posto della Lituania ai Giochi di Rio 2016.

Il Team VIEW e il Team USA si recheranno a Las Vegas il 6 luglio per iniziare il ritiro, con la prima partita contro la Serbia tre settimane dopo, il 28 luglio.