Jim Irsai ha nominato Jeff Saturday come allenatore ad interim contro il parere degli amministratori delegati senior di Colts

Il proprietario del pony, Jim Irsai, ha fatto un lavoro straordinario Decisione di assunzione Jeff, l’ex posizione del Pro Bowl sabato come allenatore ad interim della squadra su consiglio dei massimi dirigenti della sua squadra, che hanno cercato di convincere Irsai a lasciarlo, secondo fonti.

Questa è stata l’ultima mossa forte dell’emotivo e talvolta impulsivo Irsay, che ha anche guidato si sedette quarterback veterano Matt Ryan 2 settimane fa da Irsay Licenziato L’allenatore Frank Reich il 7 novembre, secondo le fonti.

Membro della squadra vincitrice della Ring of Honor e del Super Bowl XLI dei Colts, Saturday non si è mai allenato al di sopra del livello delle scuole superiori. È stato recentemente assunto da ESPN come analista televisivo. Ha tratti di leadership naturali, che secondo le fonti ha già mostrato sabato, mentre ha superato una situazione senza precedenti con allenatori e giocatori nella preparazione della squadra per la partita di oggi. contro i predoni a Las Vegas.

Ma l’assunzione non convenzionale è stata accolta con un attento esame, sia all’interno che all’esterno dell’edificio.

Fonti affermano che il presidente dei Colts Pete Ward e il direttore generale Chris Ballard, tra gli altri, hanno parlato con Irsai ed espresso le loro riserve. I Colts avevano ex allenatori John Fox e Gus Bradley nello staff, oltre a un astro nascente coordinatore della squadra speciale Bubba Ventroni. Ma le fonti dicono che Irsay era molto intenzionato ad assumere sabato, il che ha rivelato che Irsay lo ha chiamato durante a La sconfitta di domenica scorsa Per i Patriots chiedere in anticipo i problemi di Indianapolis.

Entro 24 ore, Irsay chiamò Reich – il proprietario rimase nell’area di Boston dopo la partita – per informarlo che sarebbe stato abbandonato. Ballard ha parlato alla squadra della decisione. Sabato, ha convinto Irsai, che ha detto di aver pregato per lei e ha deciso di chiamarlo a Indianapolis per qualche motivo, ad accettare il lavoro. READ Raiders contro punti. Jaguars, l'asporto: Las Vegas dà il via all'era di Josh McDaniels con il botto, facendo esplodere Jacksonville

Tra i primi compiti di sabato c’era quello di capire chi avrebbe richiamato i giochi offensivi, poiché Reich aveva assunto quei compiti e il coordinatore offensivo Marcus Brady era Lanciato il 1 novembre. Fonti dicono che a Scott Milanovic è stato offerto l’allenatore del quarterback, senza alcuna revisione del suo attuale contratto, e ha rifiutato. Quindi, i pony fondamentale Per l’allenatore Parks Frazier, il trentenne specialista dei passaggi/assistente quarterback, che è un eccellente giovane allenatore ma non ha mai chiamato nessuna giocata nella NFL, farà il suo debutto domenica in circostanze difficili.

Sabato ha detto nella sua prima conferenza stampa lunedì sera Sam Ellinger La NFL inizierà per la terza volta domenica contro i Raiders. Ma Ryan – che stava affrontando un infortunio alla spalla quando era fuori dalla panchina – sarà attivo per la prima volta dal cambio. Se le cose non vanno bene, un altro cambio di QB è fuori questione, dicono le fonti.

Sabato 47 mercoledì ha tenuto la sua prima riunione di squadra mercoledì e ha ripetuto molto di quanto detto in conferenza stampa: ha accettato il lavoro perché ama i pony, si affida allo staff tecnico per aiutarlo e non ha paura di saltare per le prossime otto partite, forse di più.

“Ecco l’accordo: sono totalmente a mio agio con chi sono come uomo”, sabato Reporter Mercoledì. “So di poter guidare i ragazzi. So di conoscere il gioco del calcio e ne sono appassionato. Non ho paura di essere qualificato come chiunque altro. Fratello, ho avuto 14 anni nel spogliatoio. Sono stato ai playoff 12 volte. Ho cinque ragazzi nella Hall of Fame che hanno giocato con me. Non pensi che abbia visto la grandezza? Non pensi che abbia visto come si preparano le persone ? Come stanno gli allenatori? Come stanno i GM? Come funzionano? Ho vinto (un Super Bowl), ero per due. READ Grayson Rodriguez continua a dominare Triple-A