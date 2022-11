L’ultima versione di Sega confini vocali Prende Sonic il riccio Serie in una nuova audace direzione con un gameplay “aperto”. L’azienda ha ricevuto molti feedback dai focus group durante lo sviluppo e intende continuare questa tendenza in futuro.

in Alcuni tweet sui socialIl direttore del gioco Morio Kishimoto ha menzionato come il team stia ascoltando i commenti sulla nuova voce e ha affermato che il Team Sonic ne terrà conto quando si tratta del futuro della serie. Ha aggiunto che la squadra aveva ancora “molta strada da fare” e avrebbe continuato ad andare a “livelli più alti” per sfidarsi. Questa è una traduzione approssimativa:

Morio Kishimoto (@moq_46): “Ho ricevuto così tanta energia dai commenti di tutti! Sono così onorato che così tante persone si siano divertite! Dopo più di 10 anni di tentativi ed errori sono finalmente riuscito a farlo funzionare. Open Zone è pieno di possibilità. I ​​giochi sono diventati Sonic è più interessante. E continueremo a sfidarci a livelli ancora maggiori”.

Anche Sega Ho rilasciato un messaggio questa settimana – Grazie a tutti per il supporto e per essere stati con Sonic in ogni fase del processo.

