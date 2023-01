Annunciati i selfie di Bola Bola e Najd per The King of Fighters 15 Stagione 2, rivelati il ​​gameplay di Shingo e la data di uscita



















SNK ha svelato un nuovo trailer di The King of Fighters 15 con nuovi contenuti rivelati per la seconda stagione. È stato annunciato ufficialmente che Silvia Paula e Najd si uniranno al roster del gioco come DLC.











Oltre ai nuovi combattenti, ora è stata rivelata l’intera prima classe della Stagione 2. Il gameplay e la data di uscita di Shingo Yabuki sono stati rivelati e SNK ha condiviso una roadmap dei contenuti aggiornata per la prossima stagione.



















SNK ha indicato che Shingo sarà il primo personaggio della seconda stagione a unirsi a The King of Fighters 15 quando verrà lanciato il 17 gennaio. Verrà lanciato insieme a un enorme aggiornamento del bilanciamento del personaggio.





Nel trailer di gioco ufficiale, Shingo può essere visto imbattersi nel suo idolo Kyo e chiacchierare con lui. Il suo set di mosse in KOF15 presenta diversi calci volanti, grandi fienagioni e persino una trottola simile a Kyo.





Per la prima volta, SNK ha anche rivelato come funzionerà il DLC della seconda stagione di The King of Fighters 15. Invece di vedere tre personaggi rilasciati contemporaneamente come squadra, la compagnia rilascerà sei combattenti aggiuntivi tutti individualmente.





Shingo inizierà la stagione il 17 gennaio, Kim Kaphwan si unirà nella primavera del 2023 e Sylvie Paula Paula e Najd seguiranno nell’estate del 2023, anche se sembra che potrebbero essere lanciati separatamente.





Per concludere, un altro personaggio misterioso uscirà nell’autunno 2023 e il combattente finale della seconda stagione uscirà nell’inverno 2023.













Clicca sulle immagini per versioni più grandi