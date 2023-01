SpaceX invia in orbita 40 satelliti Internet OneWeb – Spaceflight Now

Guarda un replay della nostra copertura del conto alla rovescia e del lancio del razzo SpaceX Falcon 9 alle 23:50 EST (0450 GMT) dallo Space Launch Complex 40 presso la Cape Canaveral Space Force Station, in Florida, con 40 satelliti Internet da OneWeb. Seguici Cinguettio.

Un razzo SpaceX Falcon 9 è decollato da Cape Canaveral lunedì notte con 40 satelliti Internet per OneWeb, avvicinando la rete alla piena capacità operativa. Il booster Falcon 9 è tornato a Cape Canaveral per l’atterraggio otto minuti dopo.

Il razzo Falcon 9 da 229 piedi (70 metri) è decollato dal Pad 40 alla Cape Canaveral Space Force Station alle 23:50:17 EDT (0450:17 GMT). Un lanciatore è esploso nel cielo con 1,7 milioni di libbre di spinta da nove motori principali Merlin alimentati a cherosene, dando il via alla seconda missione dell’anno di SpaceX.

SpaceX ha ritardato il lancio di un altro razzo Falcon 9 dalla Vandenberg Space Force Base in California lunedì notte a causa del maltempo. Questa missione avrebbe dovuto essere lanciata solo 35 minuti prima della missione di OneWeb da Cape Canaveral, ma ora è stata riprogrammata per decollare martedì notte.

Il team di lancio di SpaceX, che lavorava in un centro di controllo fuori dal cancello della Cape Canaveral Space Force Station, ha iniziato a caricare propellenti di cherosene condensato ultrafreddo e ossigeno liquido nel veicolo Falcon 9 in meno di 35 minuti.

Anche il materiale della pressione dell’elio è confluito nel razzo nell’ultima mezz’ora del conto alla rovescia. Negli ultimi sette minuti prima del decollo, i motori principali del Falcon 9 Merlin vengono condizionati termicamente per il volo attraverso una procedura nota come “chilldown”. Anche i sistemi di guida e sicurezza sul campo del Falcon 9 sono configurati per il lancio.

Dopo il decollo, il Falcon 9 ha puntato la sua rotta verso sud-est sopra l’Oceano Atlantico, quindi il bombardiere ha virato a sud per volare parallelo alla costa orientale della Florida, mirando a un’orbita polare con un’inclinazione di 87 gradi.

L’operatore ha superato la velocità del suono in circa un minuto, quindi ha spento nove motori principali due minuti e mezzo dopo il decollo.

Lo stadio booster si è separato dallo stadio superiore del Falcon 9, quindi ha sparato impulsi dai propulsori di controllo del gas freddo e dalle alette della griglia in titanio estese per aiutare a guidare il veicolo nell’atmosfera. Il peso più leggero dei 40 satelliti di OneWeb ha consentito al booster Falcon 9 di allocare abbastanza carburante per tornare al sito di lancio, il che richiederebbe un’ulteriore combustione del motore rispetto all’atterraggio dei razzi sulle navi drone di SpaceX.

La prima fase di atterraggio nell’area di atterraggio 1 a Cape Canaveral è avvenuta otto minuti dopo l’inizio della missione. Il booster di ritorno ha inviato un paio di esplosioni sonore attraverso la costa spaziale della Florida mentre rallentava verso il basso. Il primo stadio, designato B1076, ha completato il suo secondo volo nello spazio lunedì notte.

Una nave di salvataggio era anche in stazione nell’Oceano Atlantico per recuperare il carico utile del Falcon 9 dopo lo smaltimento del razzo.

Lo stadio superiore del Falcon 9 ha acceso due volte il suo singolo motore per raggiungere un’orbita polare quasi circolare vicino all’altitudine target della missione di 373 miglia (600 chilometri). Lo stadio superiore ha lanciato 40 satelliti OneWeb circa 59 minuti dopo il decollo e SpaceX ha confermato che tutti i veicoli spaziali si sono separati dopo circa 1 ora e 35 minuti dall’inizio del volo.

I satelliti OneWeb, costruiti in una fabbrica fuori dai cancelli del Kennedy Space Center, utilizzeranno sistemi di propulsione alimentati allo xeno per raggiungere un’altitudine operativa di 745 miglia (1.200 chilometri) sopra la Terra.

Il lancio di OneWeb da Cape Canaveral lunedì sera è stata la seconda di quattro missioni SpaceX pianificate per il provider Internet a banda larga, che ha interrotto i lanci sui razzi russi Soyuz l’anno scorso dopo l’invasione russa dell’Ucraina. In poche settimane, OneWeb ha firmato nuovi contratti con SpaceX e New Space India Ltd. , o NSIL, per lanciare i razzi Falcon 9 e Indian GSLV Mk.3 per completare la costruzione della rete satellitare dell’azienda.

Il numero di 40 satelliti a bordo del razzo Falcon 9 è arrivato a 544.

L’aggiunta di più ripetitori alla costellazione espande la portata della rete. OneWeb, con sede a Londra, fornisce già servizi Internet alle comunità in Alaska, Canada e Nord Europa dove non è disponibile una connessione in fibra terrestre. I 40 satelliti lanciati lunedì notte contribuiranno a mettere l’Europa meridionale, gli Stati Uniti, il Nord Africa, il Medio Oriente, il Giappone e parti dell’Australia e dell’India alla portata di OneWeb.

Il contratto di OneWeb con SpaceX è stato una sorpresa per molti osservatori del settore satellitare perché OneWeb è un concorrente indiretto nel mercato della banda larga. SpaceX vende Starlink direttamente ai consumatori, mentre OneWeb vende a imprese, ISP, compagnie marittime e compagnie aeree per fornire connettività a intere aziende o comunità.

Missili: Falco 9 (B1076.2)

Carichi utili: 40 satelliti OneWeb (OneWeb 16)

Siti di lancio: SLC-40, stazione spaziale di Cape Canaveral, Florida

Date di apertura: 9 gennaio 2023

ora di pranzo: 23:50:17 (04:50:17 GMT)

previsioni del tempo: Più del 90% di possibilità di tempo accettabile a Cape Canaveral

Recupero dalla spinta: Zona di atterraggio 1 alla stazione spaziale di Cape Canaveral

LANCIO IN AZIMUT: A sud-est, poi a sud di Cape Canaveral

orbita bersaglio: 373 miglia (600 km), inclinazione 87 gradi

CRONOLOGIA DEL LANCIO DI ONEWEB 16:

T+00:00: decollare

T+01:12: Pressione massima dell’aria (Max-Q)

T+02:18: Primo stadio di interruzione principale del motore (MECO).

T+02:21: Separazione di fase

T+02:28: Accensione motore secondo stadio

T+02:34: La fase 1 potenzia l’accensione a combustione posteriore

T+03:21: Il primo stadio aumenta il taglio dell’ustione posteriore

T+03:34: Silenzio

T+06:20: Accensione a combustione entrata primo stadio

T+06:36: Interruzione del postbruciatore di entrata del primo stadio

T+07:27: Bruciatore primo stadio acceso

T+07:56: Atterraggio prima tappa

T+08:32: Spegnimento motore secondo stadio (SECO 1)

T+55:14: Riavvio motore secondo stadio (SES 2)

T+55:17: Arresto Motore Secondo Stadio (SECO 2)

T+58:49: Separazione dei primi satelliti OneWeb

T+01:35:17: Un altro capitolo del satellite OneWeb

