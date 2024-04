Perché l’eclissi solare totale di aprile sarà un evento storico negli Stati Uniti?

“Eclipse Across America” andrà in onda in diretta lunedì 8 aprile, a partire dalle 14:00 ET su ABC, ABC News Live, National Geographic Channel, Nat Geo WILD, Disney+, Hulu e sulle piattaforme di social media.

Quando la luna passerà davanti al sole l’8 aprile, parti del Nord America sprofonderanno nell’oscurità, segnando un raro fenomeno celeste che non si ripresenterà per decenni.

Un'eclissi solare totale si verifica quando la Luna passa tra il sole e la Terra, bloccando completamente la faccia del sole per un breve periodo. Secondo la NASA.

“Quando il disco del Sole è completamente coperto dalla Luna, la luce del giorno cambia improvvisamente da luce solare intensa a uno strano crepuscolo in pochi secondi”, afferma Fred Espenak, ex astrofisico del Goddard Space Flight Center della NASA e autore di The Road Atlas of Pianeta Terra. . “Eclissi solare totale del 2024”, ha detto ABC News.

Brendan MacDiarmid – Reuters

“Diventa abbastanza buio per individuare le stelle luminose e i pianeti, quindi è molto emozionante e sorprendente”, ha detto Espenak. “La maggior parte delle persone ha una reazione molto viscerale nel vedere un'eclissi totale.”

L’ultima eclissi solare totale in America è avvenuta nell’agosto 2017, ma la differenza di sette anni tra le due eclissi è “ingannevole”, secondo Espinak.

“Se guardi indietro prima del 2017, l’ultimo anno è stato il 1979”, ha detto Espenak. “Quindi è un po' ingannevole che queste due eclissi siano avvenute a distanza di sette anni l'una dall'altra.”

Alberto Bozzola/LightRocket tramite Getty Images

La prossima eclissi solare totale negli Stati Uniti contigui non si verificherà prima dell’agosto 2044 nel Montana e nel Nord Dakota, mentre la prossima eclissi da costa a costa è prevista per il 2045. Secondo la NASA.

Relativamente parlando, l’eclissi solare totale del 2024 è “migliore” di quella del 2017, perché il percorso totale è circa il 60% più ampio e la durata dell’eclissi è circa il 60% più lunga, secondo Espenak, che ha spiegato che alcune località all’interno del percorso vedere fino a quattro minuti e mezzo di eclissi.

Il percorso dell'ombra della luna sulla superficie terrestre è chiamato percorso della totalità e per vedere l'eclissi solare totale dell'8 aprile, gli spettatori devono trovarsi all'interno del percorso largo 115 miglia.

Negli Stati Uniti, il percorso dell’eclissi totale inizia in Texas e attraverserà Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pennsylvania, New York, Vermont, New Hampshire e Maine. Anche piccole parti del Tennessee e del Michigan saranno testimoni di un’eclissi solare totale. Secondo la NASA.

Dato che l'eclissi solare totale di aprile sarà l'ultima del suo genere a verificarsi in Nord America in 20 anni, si prevede che sarà il più grande evento di viaggio di massa negli Stati Uniti nel 2024, Michael Zeller, un esperto cartografo di eclissi solare, ha detto alla ABC News.

Zeller ha paragonato il viaggio del giorno dell'eclissi a “50 Super Bowls simultanei in tutto il paese”, affermando che si prevede che quattro milioni di persone viaggeranno per vederlo.

“Se si considera il numero di persone che si prevede arriveranno nel percorso di un'eclissi solare totale, stimiamo che tali numeri equivalgano all'incirca a 50 Super Bowls simultanei in tutto il paese, dal Texas al Maine”, ha affermato.

In previsione della storica eclissi, una piccola contea del Texas si prepara allo stato di emergenza a causa dell'enorme numero di turisti attesi

A febbraio, il giudice della contea di Bell, David Blackburn, ha emesso una dichiarazione di disastro locale, affermando che si prevede che i 400.000 turisti della contea raddoppieranno.

Mike Gonzalez/Anadolu tramite Getty Images, FILE

Il Texas è il luogo principale in cui viaggiano i cacciatori di eclissi perché è sul percorso della totalità e ha le migliori possibilità di cieli sereni nel giorno dell’eclissi, ha detto Zeller.

“Vuoi rimanere in mezzo alla corsia per il tempo più lungo”, ha spiegato Zeller. “Se hai un amico o un parente in pista in Texas, e ci sono 12 milioni di texani all'interno della pista, è qui che dovresti andare perché è lì che si trovano le migliori previsioni del tempo.”

Dalla rarità decennale dell'eclissi alla sua sorprendente durata e percorso, l'8 aprile rappresenta un'entusiasmante opportunità che Espenak afferma che gli skywatcher non dovrebbero perdere.

“Penso che vedere un'eclissi totale dovrebbe essere nella lista dei desideri di tutti, e il prossimo aprile è solo un'occasione d'oro”, ha detto Espenak. “È un evento straordinario che le persone ricorderanno per il resto della loro vita. Racconteranno ai loro nipoti dell'eclissi totale che hanno visto nell'aprile del 2024 se riusciranno a raggiungere il sentiero della totalità e godersi un po' di bel tempo.”

“Quindi auguro a tutti un cielo sereno il prossimo aprile”, ha aggiunto Espenak.