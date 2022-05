L’esplosione meteorica del nuovo Tau Hercules è possibile il 30 maggio

Novità per il 2022, la pioggia di meteoriti Tau Herclide potrebbe apparire nella notte tra il 30 e il 31 maggio.

A volte, astronomia Può essere pieno di sorprese. Prendi il caso di una piccola cometa, che di solito è troppo debole per essere vista senza l’aiuto di un telescopio. Ma nel 1995, improvvisamente e completamente inaspettatamente si illuminò, diventando debolmente visibile ad occhio nudo.

Entro la fine di maggio le cose possono diventare eccitanti, grazie di nuovo a questa piccola cosa cometa . Quella notte, nuovo pioggia di meteoriti – tau Herculids – Può eruttare, classificandosi forse con i migliori spettacoli annuali di meteoriti.

Tuttavia, c’è anche una piccola possibilità che qualcosa di insolito, forse uno degli spettacoli di meteoriti più drammatici dai tempi di The Amazing Show. Pioggia di meteoriti leonidi Più di 20 anni fa.

O forse non si vedrà mai niente.

Come è iniziato tutto

Questa storia alquanto avvincente iniziò 92 anni fa, la notte del 2 maggio 1930. Due astronomi tedeschi, Friedrich Karl Arnold Schwasmann e Arno Arthur Wachmann, stavano esponendo lastre all’Osservatorio di Amburgo a Bergedorf, in Germania, per una nuova catalogazione. asteroidi , quando si sono imbattuti accidentalmente nell’immagine di una nuova cometa. Questa fu la terza scoperta di questo genere fatta dai due uomini, gli altri furono nel 1927 e nel 1929.

Dopo la scoperta, i dati orbitali della cometa 73P / Schwasmann-Wachmann 3 (che da qui in poi chiameremo “SW 3”) sembra passare solo 5,7 milioni di miglia (9,2 milioni di km) di Sbarcare Il 31 maggio. Nonostante la sua vicinanza molto ravvicinata, la cometa SW 3 non era abbastanza luminosa da essere visibile ad occhio nudo; Può essere visto solo attraverso un buon binocolo o telescopio.

Sebbene la cometa SW 3 stia ruotando il Sole Circa ogni 5,4 anni, dopo il 1930 mancava in azione per molto tempo. Infatti, tra il 1935 e il 1974, la SW 3 è andata e ritorno otto volte senza farsi vedere. Non è stato più visto fino al marzo 1979. Il suo prossimo ritorno, nel gennaio 1985, non è stato registrato, ma è stato ripreso di nuovo all’inizio del 1990.

pieno di sorprese

La cometa 73P/Schwassmann-Wachmann e il suo frammento volano attraverso la vista del telescopio Slooh ad alto ingrandimento in Cile. (Credito immagine: Slooh.com)

Gli astronomi si aspettavano che la cometa SW 3 facesse un altro tranquillo ritorno nell’autunno del 1995. Ma all’inizio di ottobre, l’Ufficio centrale dei telegrammi astronomici iniziò improvvisamente a ricevere Numerosi resoconti da osservatori di tutto il mondo di scoperte indipendenti. Una cometa ad occhio nudo, bassa nel crepuscolo serale occidentale e ha una coda di polvere di 1 grado.

Ma questa non era affatto una “nuova” cometa: era SW 3!

Questo è stato sorprendente perché la cometa non si era mai avvicinata alla Terra nel 1995 per più di 122 milioni di miglia (196 milioni di km). A tutti gli effetti, avrebbe dovuto essere visibile solo con telescopi molto grandi. Tuttavia, qui era un brillante 6.5 ingredienti Più luminoso del previsto – quasi Aumento di 400 volte in luminosità! Per quanto riguarda ciò che ha causato questa massiccia esplosione, le osservazioni di dicembre da SW 3 effettuate presso l’Osservatorio europeo meridionale a La Silla, in Cile, hanno rivelato che il suo piccolo nucleo si era rotto in quattro parti.

La cometa era ancora molto luminosa alla sua visita successiva nell’autunno del 2000, indicando che due dei frammenti osservati nel 1995 erano tornati, con uno nuovo, che potrebbe essersi separato durante il ritorno del 1995.

Nella primavera del 2006 la cometa si è disintegrata Fai l’apparizione del suo ritorno inizialmente compaiono almeno otto resti e alcuni dei frammenti stessi formavano i propri sottoframmenti.

Il 18 aprile 2006, a Telescopio spaziale Hubble registrato Decine di schegge . Tra il 4 e il 6 maggio è il turno del telescopio spaziale Spitzer di fotografare la cometa. L’utilizzo dell’Infrared Array Camera (IRAC) è stato possibile Guarda 45 pezzi su 58 colpevoli . In tutto, SW 3 alla fine si è rotto in più di 68 frammenti e, nella sua apparizione più recente nel marzo 2017, ha mostrato segni di continuare a disintegrarsi e a perdere nuovi pezzi ad ogni ritorno attraverso il sistema solare interno.

Briciole colpevoli

Una cometa in disintegrazione con un’orbita molto vicina alla nostra Terra, Apre la discussione sulla possibilità di nuovi sciami di meteoriti sono prodotti. La possibilità di interagire con la malizia di una cometa frammentata può suonare familiare e, in effetti, la maggior parte dei testi di astronomia si riferisce spesso a Il famoso caso della scissione della cometa Biella Nel 1842 o all’inizio del 1843 e associato a un gruppo straordinario “Andromedide” Tempeste di meteoriti che si sono verificate nel 1872 e di nuovo nel 1885. La domanda è: possiamo sperare nel 2022 in una performance simile derivante dallo scioglimento della SW 3 nel 1995?

Sono stati considerati tre fattori importanti:

Quando la cometa si è disintegrata nel 1995, enormi particelle di polvere sono state espulse nello spazio.

Quando il nucleo di SW 3 si ruppe, era probabile che le particelle venissero espulse nello spazio in tutte le direzioni. Piccole particelle delle dimensioni di ciottoli e granelli di sabbia vengono solitamente spinte dietro la cometa dalla pressione della luce solare. Ma i ciottoli e i pezzi più grandi non sono influenzati dalla radiazione solare, quindi finiscono su percorsi più vicini al sole. Più un corpo celeste è vicino al sole, più velocemente si muoverà nella sua orbita (la gravità insiste su questo; questa è una legge naturale fondamentale). Pertanto, nel tempo, questi frammenti più grandi della cometa passano attraverso mentre si spostano in orbite più piccole, uscendo così dalla cometa.

Affinché quei pezzi più grandi possano raggiungere questa orbita più veloce, devono essere espulsi nello spazio a 60 miglia orarie (26,71 metri al secondo). Questa velocità è solitamente un po’ alta, ma l’improvviso collasso del nucleo di una cometa nel 1995 e la conseguente esplosione di materiale potrebbero essere stati abbastanza potenti da produrre questa velocità necessaria.

Di conseguenza, quelle particelle più grandi che sono state espulse nel 1995 potrebbero essersi spostate nel sito sempre dritto Dal colpevole, non da dietro. E le particelle poste davanti alla cometa sono la componente necessaria di un’esplosione di meteoriti.

Studi di squadre di famosi esperti di pioggia di meteoriti, tra cui uno dalla Germania e altri da Giappone E Francia, così come da questo autore , sono giunti tutti alla stessa conclusione: la Terra avrebbe un’interazione diretta con il materiale rilasciato dalla scissione di SW 3 alla fine di maggio 1995. E la possibilità di un nuovo meteorite mai visto prima sembra particolarmente promettente. Tutte le diverse previsioni puntano alle 05:00 UT/GMT di martedì 31 maggio.

Ciò si traduce all’una di notte ET di martedì 31 maggio o alle 22:00 PT di lunedì 30 maggio.

Se vuoi fotografare la pioggia di meteoriti tau Herculid o vuoi preparare la tua attrezzatura per il tuo prossimo evento di skywatching, dai un’occhiata Le migliori fotocamere per l’astrofotografia E I migliori obiettivi per l’astrofotografia. Leggi la nostra guida a Come fotografare meteore e sciami meteorici Per ulteriori suggerimenti utili per la pianificazione della sessione fotografica.

Visione: radiosa e al chiaro di luna

Se si verifica questa esplosione di meteoriti, verrà posizionata la sua potenziale radiazione o punto di emissione All’interno della costellazione Boote il pastore a circa 6 gradi a nord-nordovest della brillante stella giallo-arancio, arcturus .

Per quanto riguarda l’area di vista, gran parte degli Stati Uniti contigui, del Canada centro-meridionale e orientale (comprese le province marittime), Messico, America centrale e meridionale e un piccolo segmento dell’Africa occidentale sono regioni mondiali ben centrate per questo evento. Negli Stati Uniti, l’altezza delle onde radioattive varia da circa la metà del cielo occidentale nel New England orientale a circa l’altezza nella California meridionale e nel deserto sud-ovest.

Questa mappa mostra la visibilità di una possibile esplosione di meteoriti e si basa sul presupposto che il picco di attività si verificherà intorno alle 5 ore UTC del 31 maggio. L’altezza apparente della radiazione è presentata come cerchi concentrici verdi a intervalli di 10 gradi. Il tuo pugno chiuso alla lunghezza del tuo braccio è di circa 10 gradi. Vengono inoltre tracciate le zone dei crepuscoli civili (il sole da 0° a 6° sotto l’orizzonte), i crepuscoli nautici (da 6° a 12° sotto l’orizzonte) e i crepuscoli astronomici (da 12° a 18° sotto l’orizzonte). Dalla penisola di Baja, in Messico, le radiazioni sono appena sopra la testa in tempo. (Credito fotografico: Jérémie Vaubaillon)

Attraverso parti del Pacifico nord-occidentale, le Montagne Rocciose settentrionali e le Grandi Pianure, nonché per una fetta delle praterie canadesi, dell’Ontario settentrionale, del Quebec centrale e della maggior parte di Terranova e Labrador, il vertice dovrebbe arrivare durante aurora astrologica (Il sole è compreso tra 12 e 18 gradi sotto l’orizzonte), ma il cielo deve essere ancora abbastanza scuro per vedere le stelle più luminose e qualsiasi meteore brillante.

Sfortunatamente, per l’estremo ovest e il nord del Nord America, così come per il resto del mondo, il cielo sarà troppo luminoso, inzuppato di luce solare o rivolto lontano da qualsiasi meteora in arrivo, impedendo la visualizzazione di qualsiasi potenziale visione.

fino a la luna Sarà nuovo il 30 maggio. Quindi, il cielo sarà scuro.

Cosa vedremo?

tau Herculids può produrre un numero simile di meteore osservate durante lo sciame meteorico annuale delle Geminidi a dicembre. (Fonte immagine: bjdlzx tramite Getty Images)

Questa è la domanda da $ 64.000. Questa sarebbe la prima volta che la Terra incontra detriti di comete nel 1995 dall’evento di frammentazione, ma non possiamo vedere dove si sono diffusi i meteoriti (finché non li incontriamo), quindi è difficile prevedere esattamente fino a che punto potrebbe trovarsi la Terra mentre attraversiamo il percorso della cometa questo mese. . Tutto dipende dal fatto che i detriti si siano diffusi abbastanza prima che la cometa interagisse con il nostro pianeta. In caso contrario, non vedremo assolutamente nulla.

D’altra parte, potremmo vedere meteore provenienti da dozzine; Un’esplosione altrettanto potente nei numeri annuali di dicembre Gemelli .

E se passiamo attraverso una forte concentrazione di detriti di comete, c’è una possibilità Una tempesta di meteoriti completa! Per quanto riguarda la durata di un’eruzione, è probabile che sia di breve durata; Non più di qualche ora al massimo.

come guardare

Per ottenere la migliore visuale possibile della pioggia di meteoriti, vai nel luogo più buio possibile, quindi siediti e rilassati. (Credito immagine: futuro)

Rimarrai fuori per un po’, poiché dovrai aspettare che i tuoi occhi si scuriscano. La perfetta sedia da giardino reclinabile. Assicurati di indossare un abbigliamento adeguato alle condizioni atmosferiche; Potrebbe fare più freddo di quanto suggeriscono le previsioni locali, quindi porta anche una coperta. Non fissare nessuna parte del cielo. Continua a cercare ovunque.

La cosa più importante di un potenziale orologio meteorico è trovare un luogo buio lontano da qualsiasi luce intensa che può essere osservata. Questo sarà necessario!

Ecco perché: le particelle incontreranno la Terra a una velocità molto bassa di appena 16 km al secondo. Questo è tanto lento quanto può colpire la Terra dall’orbita attorno al Sole. Più veloce viaggia una meteora di una certa dimensione, più luminosa sarà, il che significa che le particelle di SW 3 probabilmente produrranno meteore molto deboli e solo i pezzi più grandi produrranno stelle straordinariamente luminose. Ma a causa della natura di frammentazione del kernel SW 3 è possibile che ci siano molti pezzi più grandi tra quelli più piccoli, quindi non possiamo escludere molte palle di fuoco lente e fredde come parte dello schermo della doccia .

Quindi, ricorda: più scuro è il cielo, più meteore vedrai.

Buona fortuna e cielo sereno!

Nota dell’editore: Se hai scattato una foto straordinaria della pioggia di meteoriti tau Herculids e vorresti condividerla con i lettori di Space.com, invia le tue foto, commenti, nome e posizione a spacephotos@space.com.