Come vedere una cometa verde sfrecciare verso di noi per la prima volta in 50.000 anni

Cape Canaveral, Florida (AP) – Una cometa sta tornando indietro di 50.000 anni dopo.

Dirty Snowball è stato visitato l’ultima volta durante i giorni dei Neanderthal, secondo la NASA. Arriverà entro 26 milioni di miglia (42 milioni di chilometri) dalla Terra mercoledì prima di allontanarsi di nuovo ed è improbabile che ritorni per milioni di anni.

Quindi guarda in alto, in contrasto con il titolo Killer-Comet “Don’t Look Up”.

Scoperta meno di un anno fa, questa innocua cometa verde è già visibile nel cielo notturno settentrionale con binocoli, piccoli telescopi e forse ad occhio nudo negli angoli più bui dell’emisfero settentrionale.

Si prevede che si schiarisca man mano che si avvicina e si alzi più in alto sopra l’orizzonte fino alla fine di gennaio, e si vede meglio nelle ore che precedono l’alba. Entro il 10 febbraio sarà vicino a Marte, che è un buon punto di riferimento. Gli osservatori del cielo nell’emisfero australe dovranno aspettare fino al prossimo mese per dare un’occhiata.

Mentre molte comete hanno abbellito il cielo nell’ultimo anno, “sembra che questa probabilmente sembri un po’ più grande e quindi un po’ più luminosa man mano che si avvicina un po’ all’orbita terrestre”, ha detto l’esperto di asteroidi della NASA e monitoraggio delle comete Paul Chodas.

Questa cometa di lungo periodo verde per tutto il carbonio nella nube di gas, o coma, che circonda il nucleo, è stata rilevata lo scorso marzo dagli astronomi utilizzando la Zwicky Transit Facility, una telecamera ad ampio campo presso l’Osservatorio Palomar del Caltech.

Questo spiega il suo oneroso nome ufficiale: Comet C/2022 E3 (ZTF). READ Come gli astronauti festeggiano il Natale nello spazio: le foto delle vacanze sono fuori dal mondo

Mercoledì sfreccerà tra le orbite della Terra e di Marte a una velocità relativa di 128.500 mph (207.000 km). Si ritiene che i loro nuclei siano larghi circa un miglio (1,6 chilometri) e le loro code si estendono per milioni di miglia (chilometri).

La cometa non dovrebbe essere così luminosa come Neowise nel 2020, o Hale-Bopp e Hyakutake tra la metà e la fine degli anni ’90.

“Sarà luminoso grazie al suo passaggio vicino alla Terra… che consente agli scienziati di fare più esperimenti e al pubblico di poter vedere una bellissima cometa”, ha detto in una e-mail Karen Meek, astronoma dell’Università delle Hawaii.

Gli scienziati sono fiduciosi nei loro calcoli orbitali, che individuano l’ultima oscillazione della cometa attraverso il vicinato planetario del sistema solare 50.000 anni fa.

Non sanno quanto fosse vicino alla Terra o se fosse visibile anche ai Neanderthal, ha detto Chodas, direttore del Center for Near-Earth Object Studies presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA in California.

Tuttavia, quando torna, il verdetto è ancora più duro.

Ogni volta che una cometa passa accanto al sole e ai pianeti, i loro rimorchiatori gravitazionali alterano leggermente la traiettoria della palla di ghiaccio, causando cambiamenti significativi nella traiettoria nel tempo. Un altro jolly: getti di polvere e gas emessi dalla cometa mentre si riscaldava vicino al sole.

“Non sappiamo esattamente fino a che punto stanno spingendo questa cometa”, ha detto Chodas.

La cometa – una capsula del tempo del nascente sistema solare 4,5 miliardi di anni fa – proveniva da quella che è conosciuta come la Nube di Oort al di fuori di Plutone. Si pensa che questo paradiso di congelamento profondo per le comete si estenda per più di un quarto del percorso fino alla stella successiva. READ Lo studio rivela differenze sorprendenti nel cervello degli esseri umani moderni e dei Neanderthal | Neanderthal

Chodas ha affermato che mentre la cometa ZTF ha avuto origine nel nostro sistema solare, non possiamo essere sicuri che rimarrà lì. Ha aggiunto che se fosse stato espulso dal sistema solare, non sarebbe mai tornato.

Non preoccuparti se te lo sei perso.

“Nel campo delle comete, devi solo aspettare la prossima perché ce ne sono dozzine”, ha detto Chodas. “E il prossimo potrebbe essere più grande, potrebbe essere più luminoso, potrebbe essere più vicino.”