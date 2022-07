La NASA svela un nuovo ambizioso piano per scoprire segni di vita su pianeti lontani

Il NASA Institute for Advanced Concepts è noto per supportare idee stravaganti nei campi dell’astronomia e dell’esplorazione spaziale. Dalla sua ricostituzione nel 2011, l’Istituto ha sostenuto un’ampia gamma di progetti nell’ambito del suo programma in tre fasi.

Tuttavia, ad oggi, solo tre progetti hanno continuato a ricevere finanziamenti di Fase III. E uno di questi ha appena pubblicato un white paper che descrive il compito di ottenere un telescopio in grado di vedere efficacemente le impronte digitali vitali sugli esopianeti vicini utilizzando la lente gravitazionale del nostro sole.

Questa distinzione arriva nella Fase III con un finanziamento di 2 milioni di dollari, in questo caso destinato al Jet Propulsion Laboratory, il cui scienziato, Slava Turishev, è stato il ricercatore principale nelle prime due fasi del progetto.

Ha collaborato con The Aerospace Corporation per preparare questo ultimo white paper, che descrive il concetto di missione in modo più dettagliato e identifica le tecnologie già esistenti e ciò che necessita di ulteriore sviluppo.

Tuttavia, ci sono molte caratteristiche sorprendenti di questo progetto di missione, una delle quali è stata trattata in dettaglio sogni da centauro.

Invece di lanciare un grande veicolo che richiederebbe molto tempo per viaggiare ovunque, la missione proposta lancerebbe diversi piccoli ammassi cubici e quindi si autoassemblare in un viaggio di 25 anni fino al punto di una lente gravitazionale solare (SGL).

Questo “punto” è in realtà una linea retta tra qualsiasi stella attorno alla quale si trova un esopianeta e da qualche parte tra 550-1000 UA sull’altro lato del Sole. È una distanza enorme, ben oltre le 156 unità Voyager 1 che la Voyager 1 ha impiegato finora 44 anni per attraversare.

Quindi, come può un veicolo spaziale raggiungere tre volte la distanza impiegando quasi la metà del tempo? Semplice: affonderà (quasi) nel sole.

Usare la spinta gravitazionale del sole è un metodo vero e provato. L’oggetto artificiale più veloce mai realizzato, la Parker Solar Probe, utilizzava tale tecnologia.

Tuttavia, quando si aumenta a 25 UA all’anno, la velocità prevista alla quale questo compito deve viaggiare non è facile. E sarà più difficile per una flotta di navi che una sola.

Il primo problema sarebbero i materiali: le vele solari, il metodo di propulsione preferito dalla missione, non funzionano bene se esposte all’intensità del sole necessaria per una fionda gravitazionale.

Inoltre, l’elettronica del sistema deve essere più resistente alle radiazioni rispetto alla tecnologia attuale. Tuttavia, entrambi questi problemi noti hanno potenziali soluzioni nell’ambito della ricerca attiva.

Un altro problema apparentemente ovvio è come coordinare il passaggio di più satelliti attraverso questo tipo di manovra gravitazionale dannosa per l’intestino e consentire comunque loro di coordinarsi unendosi per formare alla fine un veicolo spaziale completamente funzionante.

Ma secondo gli autori del documento, nel viaggio di 25 anni fino al punto di osservazione ci sarebbe stato più che sufficiente per riunire attivamente i satelliti cubici in un insieme coerente.

Ciò che potrebbe derivare da questo insieme coerente è un’immagine migliore di un esopianeta che l’umanità probabilmente mancherebbe da una missione interstellare completa.

Quale esopianeta sarebbe il miglior candidato sarebbe un argomento molto dibattuto se la missione andasse avanti, dal momento che finora sono stati trovati più di 50 esopianeti nelle zone abitabili delle loro stelle. Ma sicuramente non è ancora una garanzia.

La missione non ha ricevuto alcun finanziamento né alcuna indicazione che lo farà nel prossimo futuro. C’è ancora molta tecnologia da sviluppare prima che un tale compito diventi possibile.

Ma è esattamente così che iniziano sempre missioni come questa, e questa missione ha un impatto potenziale maggiore rispetto alla maggior parte delle altre. Con un po’ di fortuna, ad un certo punto nei prossimi decenni, riceveremo un’immagine chiara di un esopianeta potenzialmente abitabile come è probabile che riceveremo nel medio futuro.

Il team dietro questa ricerca merita il merito di aver gettato le basi per un’idea del genere in primo luogo.

Questo articolo è stato originariamente pubblicato da universo oggi. Leggi il articolo originale.