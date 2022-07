Il nuovo servizio di streaming della National Football League NFL+ è stato lanciato a $ 4,99 al mese

La National Football League ora ha il proprio servizio di streaming.

In anteprima lunedì, la NFL lancia NFL+ per $ 4,99 al mese o $ 39,99 all’anno.

L’abbonamento includerà tutti i giochi pre-stagionali fuori mercato, che in precedenza erano disponibili solo con un abbonamento all’NFL Game Pass per $ 99,99 all’anno. La pre-stagione NFL inizia il 4 agosto con i Jacksonville Jaguars che affrontano i Las Vegas Raiders. Dal momento che questo sarà un gioco televisivo nazionale, non verrà mostrato su NFL+.

NFL+ includerà anche l’accesso mobile diretto alla stagione regolare locale, alle partite in prima serata e dopo la stagione, In precedenza era disponibile gratuitamente sull’app Yahoo Sports.

NFL+ segna la prima volta che la NFL gestisce il proprio servizio di streaming, offrendo alla lega una nuova piattaforma futuristica per mostrare giochi potenzialmente esclusivi.. Sia la Major League Baseball che la National Basketball Association vendono già abbonamenti ai loro servizi di streaming che includono giochi fuori mercato.

Hans Schroeder, vicepresidente esecutivo e direttore operativo di NFL Media, ha affermato che NFL+ inizialmente non includerà le partite esclusive della stagione regolare, ma alla fine potrebbe dipendere da come si evolveranno le abitudini di visione nei prossimi anni. lega ha Blocco dei diritti di trasmissione locale per i prossimi sette-11 anni.

“È un’altra opzione che prenderemo in considerazione con tutte le altre nostre opzioni”, ha detto Schroeder. “Siamo davvero entusiasti di dove potrebbe essere diretta la NFL+. Una volta che i media e il business della distribuzione sportiva continuano a cambiare ed evolversi, ci sono molti fattori diversi”.

NFL È in procinto di rinnovare il suo pacchetto Sunday Ticket e sceglierà un partner di streaming, possibilmente Apple o Amazon, entro l’autunno. Questo pacchetto costa circa $ 300 al mese e fornisce l’accesso a tutti i giochi fuori mercato la domenica. DirecTV detiene i diritti del Sunday Ticket dal 1994 ma non fa offerte per i diritti dopo la scadenza dell’attuale contratto in questa stagione. Schroeder ha detto in un’intervista che la durata del nuovo accordo di domenica deve ancora essere determinata, ma la lega vuole dare a un nuovo partner “la strada giusta per il successo”.