‘Workaholics’ è stato cancellato settimane prima dell’inizio della produzione – Rolling Stone

il Maniaco del lavoro Il film è stato cancellato cinque settimane prima dell’inizio delle riprese, secondo un nuovo messaggio di un membro del collettivo comico, Adam Devine.

“Aiuto, Fondamentale + Ho deciso di annullare Maniaco del lavoro film”, ha scritto DeVine Instagram Lunedì 9 gennaio “Questa notizia è chiaramente il punto più debole. Avremmo dovuto iniziare le riprese tra 5 settimane! P+ ci ha detto [we] Non si adatta alla loro nuova strategia “globale”.

Maniaco del lavoro Ha goduto di una corsa di sette stagioni su Comedy Central, debuttando nel 2011 e terminando nel 2017. Lo spettacolo era incentrato sul comportamento adolescenziale rachitico e surreale di un trio di amici del college – DeVine e compagni di classe, Blake Anderson e Anders Holm – che vivono ancora insieme dopo la laurea. il Maniaco del lavoro Il film ha avuto il via libera nel 2021.

“Siamo stati profondamente agonizzanti per questa decisione perché eravamo così entusiasti di presentare Stranger Thing un’ultima volta”, ha aggiunto Devine nella sua dichiarazione. “Sono ferito dal fatto che non potrò più lavorare con il mio migliore amico. Sono ferito dai fan, ferito dal nostro fedele cast e dagli altri membri del cast che ora dovranno affrettarsi per trovare un nuovo lavoro”.

Nonostante la decisione della Paramount, ogni speranza non è persa. il Maniaco del lavoro Lo staff sta presentando il progetto ad altre emittenti, con DeVine che dice “speriamo di realizzare questo film follemente divertente altrove”. Ha anche notato che lui, Anderson, Holm e il loro collaboratore di lunga data fuori dallo schermo Kyle Newchek discuteranno del film e del suo destino in un nuovo episodio del loro podcast, questo è importanteDomani.